''A Caverna Encantada'': Andrey Lopes emplaca como o atrapalhado César na novela infantojuvenil

A- A+

Pode-se dizer que Andrey Lopes vive um momento ímpar na carreira. Pelo menos no que diz respeito à relação dele com o público mirim. Ator, roteirista e apresentador, ele está em cartaz no cinema com o filme ''Luccas e os Dinos'', estrelado por Luccas Neto. Aguarda ainda o lançamento, ainda sem data, do longa ''Dois Ladrões e um Bebê'', na plataforma de streaming Prime Video, da Amazon.



E ainda aparecerá na pele do atrapalhado César de ''A Caverna Encantada'', próximo folhetim infantojuvenil do SBT, que estreia dia 29 de julho. ''Já tinha feito projetos infantis, inclusive no Gloob. Em 2024, no entanto, eu estou no meu momento Xuxa, com três projetos. O cuidado com esse público é enorme. Desde a parte de improviso, na hora de gravar, à atuação nas redes sociais'', avalia ele, que marcou presença em algumas temporadas de ''Detetives do Prédio Azul'', do canal pago infantil da Globo, interpretando o carteiro Pedro.



Em ''A Caverna Encantada'', César é o dono da pet shop Bolhas e Bolhas, onde também trabalham Betina e Cristina, vividas pelas atrizes Thay Bergamim e Giu Nassa. A sinopse descreve César como um profissional exemplar, mas que se mete em muitas confusões em sua vida pessoal – principalmente no que diz respeito às questões amorosas. ''O público pode se preparar porque virão inúmeras cenas engraçadas do César na novela'', avisa Andrey.



A chance de atuar em ''A Caverna Encantada'' surgiu a partir do convite para um teste remoto. Assim que recebeu o texto, Andrey ficou empolgado com a possibilidade de ganhar o papel. ''Disse para mim mesmo que era a minha cara. Ele fazia terapia com um cachorro e eu sou pai de pet. Coloquei o meu Bob (um Shih-tzu) no teste, junto comigo'', lembra.



A estratégia funcionou, porque um tempo depois ele foi convocado para novas etapas da seleção, desta vez em São Paulo. ''Quase não consegui ir na segunda vez, pois estava gravando um filme no Rio de Janeiro no mesmo dia. Mas o trabalho acabou cedo e fui correndo para lá. Depois de três testes, peguei o personagem'', comemora.



Andrey garante que sempre quis experimentar fazer uma novela no SBT. ''Quem me conhece, sabe dessa vontade há anos'', diz. O desejo surgiu depois de ouvir comentários de diversos colegas que já viveram essa experiência no canal de Silvio Santos. ''Todo mundo que trabalhou lá fala que é uma família, que o clima é muito leve. E realmente é'', atesta.



Para o papel, o ator fez leituras e preparações junto com Thay e Giu, com quem divide a maior parte das cenas relacionadas com os animais. ''O figurino do César é baseado no Adam Sandler, pessoa física mesmo. Então, fui buscar referências de interpretação nos filmes dele e também em algumas produções com animais, como 'Dr. Dolittle''', revela.



Apesar de estar sempre bem-humorado e fazer graça com tudo que pode, Andrey se mostra um profissional bastante centrado. A ansiedade pela estreia do folhetim, por exemplo, não o consome. ''Fico ansioso para gravar. Para ver o primeiro capítulo no ar, estou bem tranquilo'', entrega ele, que também pode ser visto na Record, na reprise de ''Apocalipse''.



A chance de se rever na trama exibida originalmente entre 2017 e 2018 também agrada Andrey. ''Sou muito autocrítico, sempre querendo melhorar. Gosto de ver trabalhos antigos para perceber a diferença de atuação e o quanto evoluí nesses anos. 'Apocalipse' tem seis anos e é a segunda vez que reprisa. Graças a Deus, melhorei bastante e vou continuar evoluindo'', aponta.



Andrey nasceu em Curitiba e assume que a vontade de fazer os outros rirem sempre fez parte de sua essência. ''Eu era o palhaço da turma, o que fazia piadinha com tudo e gostava de chamar a atenção'', fala. Começou a estudar teatro na escola e aos 18 anos decidiu se profissionalizar. ''Após dois anos e mais de 10 peças em Curitiba e uns curtas-metragens, me aventurarei no Rio de Janeiro, onde vivi por 14 anos e me aperfeiçoei como ator'', recorda ele, que também aparece bastante em comerciais de tevê e se mudou para São Paulo para gravar ''A Caverna Encantada''.

''A Caverna Encantada'' – SBT – Estreia dia 29 de julho.

Veja também

REDES SOCIAIS Sobreviventes de "crimes reais" tomam controle de suas histórias no TikTok