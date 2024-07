''A Caverna Encantada'' estreia nesta segunda-feira (29), no SBT

A- A+

As novelas infantojuvenis tornaram-se um filão bastante consolidado no SBT. Por mais que os enredos sejam cercados pelo tom lúdico e fantasioso, Íris Abravanel garante que as produções da emissora vão muito além do público infantil. E dá como exemplo a nova produção ''A Caverna Encantada'', que estreia na próxima segunda, dia 29, na programação da tevê aberta.



O folhetim também será disponibilizado no Disney+, gratuitamente no Youtube e na novíssima plataforma da emissora, +SBT. ''Não é uma novela infantil ou infantojuvenil. É uma novela para a família toda. Falamos com muitos pais e responsáveis. Passamos muitas informações que são importantes. As famílias têm prazer em assistir juntas'', defende a esposa de Silvio Santos.



A trama conta a história de Anna, papel da novata Mel Summers. A jovem é filha do médico missionário Paulo, de Elam Lima. Os dois vivem juntos no Norte de Minas Gerais. Paulo recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes.



Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna. Anna embarca numa jornada inesperada e descobrirá muito mais a respeito dos enigmas do colégio, sua família e sobre ela mesma. ''A Anna é uma menina de muitos princípios e aventureira. Ela tem uma paixão por animais. Estou muito animada com essa oportunidade. Sou muito grata a todos que me ajudaram'', vibra Mel.



Os primeiros capítulos do folhetim contaram com gravações na cidade de Januária, no Norte de Minas Gerais. Na trama, Januária é o município onde Paulo realiza seus trabalhos voluntários, enquanto sua filha Anna explora cavernas com objetivo de tornar-se uma futura arqueóloga. A equipe de produção passou quatros dias em visita técnica antes das gravações, que duraram cinco dias.



O Parque Nacional do Peruaçu, com suas impressionantes cavernas, foi escolhido para representar a magia e o simbolismo central da novela. ''Feliz de repetir essa parceria com a Íris. Acho que chego nesse projeto mais maduro, feliz de estar em uma equipe que compreende que o papel da direção é transformar palavras em imagens e que entende que o texto é o ponto de partida de uma novela'', aponta Ricardo Mantoanelli, que assina a direção geral.

Com gravações bastante adiantadas, a novela conta com uma cidade cenográfica com uma área de 6.500 m². A Cidade de Milagres, município fictício da trama, contém o Colégio Interno Rosa dos Ventos, um dos principais locais que se passa a história.



Enquanto lança novos nomes infantis no mercado, ''A Caverna Encantada'' também conta atores veteranos conhecidos, como Rosi Campos e Luiza Tomé. ''É um projeto muito bonito. Fiquei espantada com as crianças. Como são estudiosas, né? É uma trama muito bem escrita e com personagens importantes e divertidos'', elogia Rosi Campos.

''A Caverna Encantada'' – Estreia dia 29 de julho, no SBT, às 20h45.

Veja também

GASTRONOMIA Morre Roberto 'Loli' Linguanotto inventor do tiramisù moderno