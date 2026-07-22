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INFANTIL

"A Cigarra e a Formiga": musical será apresentado neste domingo (26), no Teatro RioMar Recife

Com ingressos a partir de R$ 60, atração é sugestão para as férias de julho dos pequenos

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Musical infantil "A Cigarra e a Formiga" é atração para os pequenos neste domingo (26), no Teatro RioMar RecifeMusical infantil "A Cigarra e a Formiga" é atração para os pequenos neste domingo (26), no Teatro RioMar Recife - Foto: Divulgação

Ainda sob o embalo das férias de julho, os pequenos podem aproveitar neste domingo (26), no Teatro RioMar Recife, o musical infantil "A Cigarra e a Formiga".

Com ingressos a partir de R$ 60, disponíveis no site e na bilheteria do teatro, atores e músicos entram em cena para contar a história da cigarra que passa o verão cantando alegremento, enquanto a formiga segue em trabalho duro para guardar alimentos.

 

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Em meio à clássica fábula de Esopo, adaptada no Recife por Roberto Costa, Dona Joaninha, Abelhuda e Borboleta também sobem ao palco para incrementar o elenco, tomado por figurinos criativos, cenários coloridos e música ao vivo.

Localizado no Piso L4 do RioMar Recife, a sessão no teatro conta com acessibilidade em Libras.


SERVIÇO
Musical infantil "A Cigarra e a Formiga"
Quando: Domingo (26), 
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
A partir de R$ 60 no site ou na bilheteria do teatro
Informações: @riomar_recife

 

 

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