CINEMA "A Cinemateca é Brasileira" percorre o país com programação itinerante e chega ao Recife dia 13 Parte do Projeto Viva Cinemateca, exposição leva seleção de 19 filmes importantes do cinema nacional

Desde agosto, a Cinemateca Brasileira está percorrendo o país com a mostra itinerante "A Cinemateca é Brasileira". A programação vai passar por mais oito cidades, levando uma seleção de títulos importantes para a história do cinema brasileiro com o objetivo de estreitar os laços da cinemateca com o resto do país. Em Recife, serão 66 sessões gratuitas programadas nas salas Derby e Museu, da Fundação Joaquim Nabuco, de 13 a 25 de outubro.

A exibição já passou por Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vila Velha e Vitória, e acontece simultaneamente em Recife e João Pessoa. Até dezembro, o evento vai visitar espaços culturais e salas de exibição de Belém (PA), Brasília (DF), Brumadinho (MG) Canaã dos Carajás (PA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Vitória (ES).

“O Instituto Cultural Vale está ao lado da Cinemateca por entender a importância da casa da produção audiovisual brasileira, uma das maiores instituições do gênero no mundo, que preserva, também, um retrato da nossa própria identidade. Por isso, atuamos, juntos, em iniciativas pela sustentabilidade e modernização do espaço e pela salvaguarda de seu acervo, em especial, a coleção de filmes em nitrato de celulose, de valor inestimável”, diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

O evento faz parte do Projeto Viva Cinemateca, lançado em junho, que reúne os grandes projetos da Cinemateca voltados à recuperação de importantes acervos, além da modernização de sua sede e infraestrutura técnica. Para a seleção dos filmes que integram a mostra, a curadoria pensou sobre como, ao longo dos mais de 120 anos de história, o cinema brasileiro perpassa diferentes momentos históricos. Confira lista de filmes:



São Paulo A Sinfonia da Metrpole (1929)

Limite (1931)

Camaval Atlantida (1952)

O Cangaceiro (1953)

Jeca Tatu (1959)

5x Favela (1962)

O Pagador de Promessas (1962)

‘Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

A Meia Noite Levarei Sua/Aima (1964) .

O Bandido da Luz Vermelha (968)

Macunaima (1969)

Dona Fior e Seus Dois Maridos (1976)

Cabra Marcado para Morrer (1985)

A Hora da Estrela (1985)

Iiha das Fiores (1989)

Central do Brasil (1998)

Cidade de Deus (2002)

Bacurau (2019)

