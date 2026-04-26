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Neiff

"A cirurgia foi um sucesso", diz empresário do cantor Anderson Neiff

Neiff foi baleado após voltar de um show em São Paulo

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Neiff passa por cirurgia na manhã deste domingo (26)Neiff passa por cirurgia na manhã deste domingo (26) - Foto: Instagram/Reprodução

O empresário do cantor Anderson Neiff, Thiago Gravações, informou nas redes sociais que a cirurgia do artista foi bem-sucedida. O artista passou por uma procedimento cirúrgico após ser baleado na madrugada deste domingo (26).

“A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Sucesso total, ocorreu tudo certinho”, disse em vídeo publicado nos stories do Instagram.

O artista pernambucano voltava de um show e já estava próximo ao hotel onde estava hospedado quando criminosos em motos atiraram contra o veículo,  em São Paulo. O cantor foi atingido no ombro e socorrido para o Hospital Sírio-Libanês.

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Um vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a reportagem mostra o estado da van do cantor pernambucano Anderson Neiff. Nas imagens, é possível ver dois buracos deixados no vidro traseiro do veículo após os tiros. Veja abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Polícia investiga o caso
Em nota à Folha de Pernambuco, a Polícia Civil de São Paulo informou que já investiga a tentativa de homicídio contra o cantor. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na Av. Nove de Julho, zona oeste da capital. 

"No local, os PMs apuraram que a vítima estava em uma van com demais integrantes de um grupo musical, quando suspeitos em motos se aproximaram e atiraram. Eles fugiram na sequência", afirmou a polícia.

A corporação confirmou ainda que Neiff foi atingido no ombro e socorrido para o Hospital Sírio Libanês. "A perícia foi acionada e o caso foi registrado no 14° DP (Pinheiros)", completou.
 

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