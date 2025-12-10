A- A+

ARTES VISUAIS "A Coisa Ficou Preta": Engenho Massangana recebe exposição do alagoano Gleyson Borges Com obras em diferentes formatos, mostra aborda temas como negritude, presença e memória

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) apresenta, a partir deste sábado (13), a exposição “A Coisa Ficou Preta”. Com obras do alagoano Gleyson Borges, a mostra pode ser visitada no Engenho Massangana, no Cabo de Santo Agostinho.

A primeira exposição individual do artista visual reúne obras produzidas em diferentes momentos de sua trajetória, explorando temáticas como negritude, memória e presença. Ele experimenta diferentes mídias e suportes, com presença marcante do lambe-lambe e trabalhos em novos formatos.

Com uma carreira que emerge da cultura urbana, Gleyson leva a estética das ruas para ocupar o espaço museológico do Engenho Massangana. Segundo Jhonyson Nobre, curador da mostra, as criações do alagoano reorganizam imagens existentes. “Ele coleta fotografias, arquivos e fragmentos visuais que circulam no cotidiano para produzir afirmações que antes não eram vistas”, afirma.

Serviço:

Exposição “A Coisa Ficou Preta”

Quando: Deste sábado (13) até 29 de março de 2026; Visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 15h

Onde: Engenho Massangana – Rodovia PE-60, Km 10, s/n, Cabo de Santo Agostinho

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa

