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CINEMA A comédia romântica ''Só Por Uma Noite'' chega aos cinemas do Brasil e fala do drama dos solteiros O novo longa-metragem estrelado por Callum Turner e Monica Barbaro é dirigido por Will Gluck de ''Todos Menos Você''

O que difere a nova comédia romântica, ''Só Por Uma Noite'', de outros filmes do gênero é a premissa atípica da trama. O longa-metragem chega nesta quinta-feira (20) aos cinemas brasileiros, retratando uma Nova York distópica, onde as pessoas solteiras só podem fazer sexo em uma única noite, entre 19h e 7h da manhã seguinte.

Ponto de partida

A exceção à regra existe. Caso você seja uma pessoa casada, a proibição ao longo do ano perde seu efeito, contudo, nenhum dos dois protagonistas desfruta dessa possibilidade.

Em ''Só Por Uma Noite'', o personagem de Callum Turner (''Eternidade''), Owen, é trocado pela namorada antes do período de libertinagem começar. Por outro lado, Allie, interpretada por Monica Barbaro (''Um Completo Desconhecido''), passou o último ano solteira e tem a esperança de encontrar alguém na noite menos romântica do ano.

Durante o período de 12 horas, a história dos protagonistas é marcada por uma série de desencontros entre os dois. As situações saem do controle, são exageradas e as personagens coadjuvantes sofrem de uma caricatura.

Expectativa

''Só Por Uma Noite'' é a nova comédia romântica de Will Gluck. Diretor e roteirista de ''Amizade Colorida'' (2011) e ''Todos Menos Você'' (2023), o mais recente sucesso de bilheteria do cineasta, que faturou cerca de 220 milhões de dólares nos cinemas mundiais.

Um dos principais nomes contemporâneos do gênero, Gluck não é creditado como roteirista do novo filme, e sim, Travis Braun. O texto dele de ''Só Por Uma Noite'', é descrito pelo site IMDb (Banco de Dados de Filmes da Internet, em tradução literal) como um roteiro original retirado da famosa lista dos melhores roteiros não produzidos de Hollywood.

Apesar de inusitada nas comédias românticas, a franquia ''Uma Noite de Crime'', tem uma premissa similar ao novo filme. Na distopia de terror, todos os crimes são legalizados por doze horas durante uma única noite no ano. A situação que é extremamente assustadora nessa saga, é totalmente banalizada em ''Só Por Uma Noite''.

Falhas

Os 364 dias do ano em que as pessoas solteiras não podem fazer sexo não é visto como uma atitude opressora do governo. Todos os cidadãos, assim como os protagonistas, querem apenas desfrutar daquela noite sem muitos questionamentos. O longa-metragem introduz as regras basilares da distopia não-romântica, mas também sem evitar furos na lógica da história.

Exemplo disso é o problema da representatividade em ''Só Por Uma Noite''. A grande maioria dos casais representados são formados por pessoas heterossexuais, salvo alguns exemplos, como uma aparição tímida de dois homens dando um selinho, ou a amiga lésbica de Allie, Arya (Quintessa Swindell, de ''Adão Negro''), falando que as pessoas homossexuais ''burlam as regras'' desde antes da Bíblia ser escrita.

Por exemplo, em ''Amizade Colorida'', de Will Gluck, Woody Harrelson interpreta Tommy, um homem gay que expressa o seu desejo em praticamente todas as cenas. Em ''Só Por Uma Noite'', esse desejo ficou reservado quase exclusivamente aos heterossexuais, faltando uma inclusão de personagens homossexuais na obra cinematográfica.

Salvação

A premissa inusitada e a união criativa de Will Gluck e Travis Braun são salvas pela dupla de atores principais. Nesse aspecto, ''Só Por Uma Noite'' é bem-sucedido, construindo em 12 horas uma bonita parceria entre os personagens de Callum Turner e Monica Barbaro, que elevam o filme - - as cenas de Allie cantando são um refúgio, mediante ao desespero de perder a única possibilidade do ano de ter uma relação sexual.

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