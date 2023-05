"A Cozinheira de Frida" recria lado mais humano da artista e resgata as tradições mexicanas; veja

A- A+

Jornalista e autora best-seller argentina, Florencia Etcheves estreia no Brasil com a obra "A Cozinheira de Frida", lançada pela Editora Planeta. Na trama, Paloma Cruz embarca em uma aventura para descobrir quem é o autor de um desconhecido quadro que encontra e que retrata a própria avó. O que intriga é que a obra de arte condiz com a época em que a anciã trabalhava como cozinheira de Frida Kahlo.



Quando o caminho de Frida Kahlo e Nayeli Cruz se cruzam, ambas estavam em momentos difíceis da vida: Frida estava isolada por causa do terrível acidente que a deixou paraplégica e Nayeli, uma jovem tehauna, tinha acabado de fugir da casa dos pais e buscava formas de sobreviver na cidade do México. Por obra do destino, a jovem se torna cozinheira na famosa Casa Azul e desenvolve uma amizade para além das barreiras sociais, com a pintora mexicana mais famosa de todos os tempos.



Em Buenos Aires, anos depois, a neta de Nayeli encontra um quadro antigo e misterioso em que a avó é a protagonista e o autor é desconhecido. Intrigada com aquela pintura enigmática e curiosa pela história da avó, Paloma Cruz embarca em uma viagem para a cidade do México em busca de respostas. Nesta obra, a autora mergulha nas tradições tehuanas e na fascinante cultura do Dia dos Mortos, além de mostrar as dores e as paixões que acompanham uma revolução e os personagens que nela permeiam.

