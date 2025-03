A- A+

Streaming "A Divisão" estreia quarta temporada, com mais ação e novos personagens Disponível no Globoplay, série tem Erom Cordeiro e Silvio Guindane como protagonistas

A série “A Divisão” já estreou sua quarta temporada no Globoplay. Os cinco novos episódios trazem ainda mais suspense, reviravoltas e cenas de ação intensas à produção.

Ambientada no Rio de Janeiro do final dos anos 1990, a série acompanha o detetive Carlos Mendonça (Silvio Guindane) e o inspetor Juliano Santiago (Erom Cordeiro) em mais um caso desafiador de sequestro.

Desta vez, os policiais buscam pistas para localizar o filho da juíza Margareth Rozenbaum (Cissa Guimarães). A magistrada é responsável por reabrir o inquérito em que Mendonça é acusado de cometer uma chacina.



“Chegar à quarta temporada já demonstra o sucesso do projeto. Novos personagens trazem ainda mais densidade e intensidade neste ano. Um spoiler é que a Cissa também está na primeira temporada de ‘Veronika’, série da AfroReggae protagonizada pela Roberta Guimarães”, aponta José Junior, que criou a história ao lado de José Luiz Magalhães.

Cissa conta que, ao receber o convite do autor, ficou em dúvida se deveria aceitar. “Ainda não estava fazendo o ‘Sem Censura’, estava no pós-pandemia e afastada da dramaturgia no audiovisual. Mas quando ela falou da personagem fiquei muito animada”, conta.

“É uma mulher muito diferente de mim e isso foi uma coisa que me atraiu muito. A gente acaba sendo sempre chamado para papéis muito parecidos. O engraçado é que eu olho os teasers da série e não me reconheço”, brinca a atriz.

Na pele do delegado Mendonça há seis anos, Silvio Guindane classifica o papel como um dos mais importantes da sua carreira. “É um personagem desafiador, com tantas camadas e que eu consegui ter a liberdade de propor, desde a primeira temporada”, afirma.

Silvio ainda destaca a parceria firmada com Erom Cordeiro dentro e fora do set. “Encontrei, sem dúvidas, um grande parceiro de cena e de vida. Se a série fosse um fracasso, só de ter conhecido o eron já seria um presente”, elogiou.



Com direção geral de Lipe Binder, "A Divisão" é uma das séries de maior sucesso do Globoplay. Guindane atribui o êxito a um roteiro que se aprofunda na trama, indo além das cenas de ação. "Não espere só tiro, porrada e bomba. Tudo isso acontece, mas com uma dramaturgia muito bem estruturada por trás", diz.

Sobre o policial Santiago, Erom adianta que o personagem será afetado por dilemas na vida pessoal nesta temporada. “Ele tem esse percurso ao lado do Mendonça na polícia, mas também tem a relação dele com a personagem da Cinnara (Leal). Agora, vem um fato muito determinante na vida do casal. Vai acontecer algo que vai mudar os pilares dessa relação”, detalha.



Veja também