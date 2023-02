A- A+

Brega A dona do lar pernambucano, Raphaela Santos projeta um 2023 de mais crescimento Carnaval com agenda cheia, gravação de novo EP com participações nacionais estão entre as expectativas da cantora

A Favorita do brega pernambucano está dando passos cada vez maiores em sua carreira. Raphaela Santos hoje é um dos maiores nomes da atual geração do ritmo pernambucano e em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco a cantora dona dos hits ‘Seu Mentiroso’, ‘Dona do Seu Lar’ e ‘Só Queria Desabafar’, falou sobre os projetos para o ano de 2023 e como está sendo a nova fase da carreira que vem ganhando destaque não só no Estado, mas também no Nordeste. Para este ano, além de uma agenda cheia para o Carnaval, a cantora gravará em março um novo EP, com oito músicas e participações especiais.

Participando pela primeira vez de uma das mais tradicionais e esperadas prévias de Carnaval, o Olinda Beer, Rapha, como é conhecida pelos fãs, vai subir ao palco de uma das maiores prévias da festa de Momo para a realização de um sonho.

“Era meu sonho ir para o Olinda Beer e não tinha dinheiro para ir, agora vou pela primeira vez para cantar e para curtir. Parece ainda que eu estou em um sonho. É uma felicidade imensa estar participando, é um sonho de todo artista do nosso Estado e de quem é de fora. Começar assim desse jeito é muito bom, é maravilhoso, nem estou acreditando muito ainda”, contou.

Segundo Rapha, de 26 anos e natural de São Paulo, a expectativa para o carnaval é positiva. “Esse ano pela primeira vez vou me apresentar no Carnaval de Olinda. Eu sempre curti, me diverti e agora vou voltar para cantar, isso é muito legal um tempo desses eu subia e descia ladeira”, disse.

Sobre a preparação, a cantora conta que durante os dias oficiais do Carnaval serão cerca de 13 shows exigindo uma organização maior dos dias. “São 13 shows em cinco dias durante o carnaval. A preparação é especial, estou indo para a academia, controlando a alimentação para chegar bonitinha, com uma energia, já que eu gosto de pular, de dar uma entrega e tenho uma energia muito louca”, afirmou.

A cantora na entrevista exclusiva fez ainda uma avaliação sobre o momento positivo vivenciado na carreira. “Graças a Deus o momento é crescente, a gente pós pandemia vem crescendo cada vez mais. Lançamos um DVD, as músicas ganharam o coração das pessoas, tem agradado bastante e a gente vem tocando em outros lugares, não só em Pernambuco. É muito gratificante para mim como artista ver o meu trabalho ser reconhecido”, pontuou.

Seus três principais sucessos, ‘Seu Mentiroso’, ‘Dona do Seu Lar’ e ‘Só Queria Desabafar’, juntos já ultrapassam mais de 42 milhões de visualizações no YouTube.





Gravação de novo EP

O ano de 2023 para Raphaela também será de algumas novidades para os fãs do brega. Em março a cantora irá até a cidade de Maceió, em Alagoas, para gravação de um novo EP, que segundo ela, terá algumas participações especiais.

“A gente vai gravar um EP em março, no dia 15 de março. Vamos gravar algo em Maceió pela primeira vez, com muitas participações. Teremos uma participação nacional de um cantor e que é daqui do nosso Pernambuco, mas não podemos falar muito e estou muito feliz de ter ele em nosso EP. São 8 músicas inéditas e participações de artistas incríveis que admiro muito”, declarou.

