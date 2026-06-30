"A Eleição": grupo teatral de Santa Cruz do Capibaribe traz comédia política ao Recife
Com texto de Lourdes Ramalho, peça será apresentada no Teatro Apolo neste sábado (4)
“A Eleição” sobe ao palco do Teatro Apolo neste sábado (4), às 20h. A montagem é da Companhia de Projetos Cênicos de Santa Cruz do Capibaribe, que traz a peça ao Recife pela primeira vez.
Escrita pela potiguar Lourdes Ramalho nos anos 1970, a comédia política é marcada por seu humor crítico e forte identidade regional. A trama usa situações cômicas e personagens caricatos para retratar os bastidores da política no Brasil, expondo ambições e contradições.
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Diógenes Rodrigues assina a direção da peça, que foi montada pela primeira vez pelo grupo em 2004. O diretor também integra o elenco, que traz ainda Ana Nunes, Arthur Monteiro, Clécia Araújo, Eliaquim Filho, Iago Monteiro, João Rocha, Lourdes Aragão, Márcio Maracajá e Márcia Feitosa.
Serviço:
Espetáculo “A Eleição”
Quando: sábado (4), às 20h
Onde: Teatro do Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro Recife
Ingressos a partir de R$ 30, pelo site Sympla
Informações: (81) 99432-4845