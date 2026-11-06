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famosos À espera do primeiro filho com Sasha, João Lucas rebate ataques à masculinidade: "Homens inseguros" Cantor resgata vídeo sobre machismo e preconceito após nova onda de críticas e discriminação nas redes sociais; mulher sai em sua defesa

À espera do primeiro filho com Sasha Meneghel, o cantor e ator João Lucas, de 27 anos, voltou a se manifestar acerca dos ataques que tem recebido nas redes sociais por não corresponder aos padrões tradicionais de masculinidade

Na última quinta-feira (5), ele republicou nos Stories do Instagram um vídeo divulgado originalmente em 1º de março, no qual critica comentários preconceituosos sobre sua aparência e seu comportamento. "Sempre bom lembrar", escreveu ao recuperar a gravação, que voltou a circular em meio a uma nova onda de críticas e discriminação ao artista.

O desabafo ganhou atualidade após declarações do influenciador digital Pedro Ortega, ex-participante do reality show "De férias com o ex", que questionou a masculinidade do marido de Sasha. A repercussão levou a filha de Xuxa a sair em defesa do companheiro. Grávida pela primeira vez, a estilista compartilhou o vídeo e escreveu, em inglês, "That's my man" ("Esse é o meu homem"). Em outra publicação, reforçou a declaração de amor: "Te escolheria em todas as vidas".

Na gravação recuperada por João Lucas, a discussão vai além dos comentários dirigidos a ele. O cantor associa as ofensas à maneira como os homens são ensinados, desde a infância, a rejeitar comportamentos e características considerados femininos.



"Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça", afirma o artista, antes de citar algumas das mensagens que costuma receber, como "menine", "esse daí morde a fronha" e "é uma questão de tempo para ele sair do armário".

João Lucas também chama a atenção para o fato de que os ataques persistem independentemente de sua orientação sexual ou de seu relacionamento. "Eu sou um homem cis, hétero, casado com a mesma mulher há cinco anos, e recebo diariamente esse tipo de comentário", diz. Para ele, o problema "ultrapassa os limites das redes sociais" e revela "padrões de comportamento profundamente enraizados na sociedade".

O músico argumenta que a repressão à sensibilidade masculina começa cedo, com expressões aparentemente corriqueiras usadas para desencorajar meninos a demonstrar sentimentos. "A gente cresce ouvindo 'está chorando igual menininha', 'segura que nem homem', 'fala que nem homem'. Aprendemos a demonizar tudo que é tido como feminino e associar isso à fraqueza", observa. "É impossível educar uma sociedade emocionalmente saudável enquanto a identidade masculina tiver como base a rejeição do feminino", defende.

Gravidez de Sasha e nova fase na carreira

A discussão ressurge justamente quando João Lucas e Sasha vivem uma mudança importante na vida pessoal. Casados desde maio de 2021, os dois anunciaram, em 29 de outubro, que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi compartilhada numa publicação conjunta no Instagram, com fotografias do casal, imagens do ultrassom e um registro em que o cantor aparece beijando a barriga da mulher.

A gravidez também transformará Xuxa Meneghel em avó pela primeira vez. Desde o anúncio, João Lucas tem dividido com os seguidores momentos dos preparativos para a chegada do bebê, incluindo presentes recebidos pelo casal e registros da rotina familiar.

Na quinta-feira (5), enquanto os comentários sobre sua masculinidade repercutiam nas redes sociais, o artista apareceu em outra publicação fazendo exercícios vocais antes da apresentação do espetáculo "Percy Jackson – O ladrão de raios: o musical", em cartaz em São Paulo e protagonizado por ele. Em tom de brincadeira, o ator e cantor afirmou que estava "ocupado demais para acompanhar toda a movimentação na internet".

"Confesso que estou sem muito tempo de acompanhar... Está corrido. O objetivo agora é comprar fralda, então tem que trabalhar", disse.

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