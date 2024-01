A exposição ''EVOÉ! É carnaval em Pernambuco!'' chega no Recife, no Mepe

A- A+

Com a chegada iminente do Carnaval, o clima de saudosismo entre os foliões só aumenta. Pensando nisso, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) recebe a exposição ''EVOÉ! É Carnaval em Pernambuco!'', no bairro das Graças, com período de visitação a partir desta sexta-feira (26) até o dia 17 de março. O horário do museu de terça a sexta é das 9h às 17h e nos sábados e domingos das 14h às 17h com ingressos custando R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

Como forma de celebrar a maior festa popular do Brasil, a mostra é composta pelos acervos do Mepe e do Museu de Arte Contemporânea de Olinda (Mac), contemplando as obras de artistas pernambucanos que possuem o Carnaval como inspiração de suas pinturas.



A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), selecionou 32 trabalhos para a exposição, entre os autores temos: Lula Cardoso Ayres, José Claudio, Bajado, Marisa Lacerda, Mauricio Arraes, entre outros, que exibem suas percepções sobre as nossas manifestações culturais, principalmente, quando capturam a energia efervescente dos Carnavais saudosos.

Essa multiculturalidade de expressões que testemunham o esplendor dos carnavais é revelada nas pinturas desses artistas e ganham dimensão e vivacidade com peças originais do Caboclo de Lança, Rainha e Rei do Maracatu, Papangus de Bezerros, Blocos Líricos, Afoxé e outras manifestações culturais.

Para contextualizar essas tradições, convidamos a participar da mostra patrimônios vivos com suas indumentárias, histórias e contribuições que formam o Carnaval de Pernambuco e a nossa identidade cultural através dos folguedos tradicionais aos traços contemporâneos. Cada peça exposta carrega uma memória de celebração única e, intrinsecamente, ligada à identidade do Estado.

A música, também presente na mostra, relembra os primeiros compositores de Carnavais, marchinhas e os cantores de Pernambuco, como Nelson Ferreira, Claudionor Germano, Capiba, entre outros.

O Espaço Pasárgada enriquece a mostra com o livro ''Carnaval'' do poeta Manuel Bandeira, de 1919, que completa um século em 2024. Poemas como Os Sapos, Bacanal e Poema de uma quarta-feira de cinzas fazem parte da obra produzida pelo escritor modernista que descreve o carnaval em seus versos.

A mostra EVOÉ! É carnaval em Pernambuco! é um convite à reflexão sobre a trajetória visual e cultural do carnaval pernambucano. Através desses acervos ricos e diversos, a exposição celebra a continuidade das tradições, a inovação artística e a intemporalidade de uma festa que pulsa em cores vibrantes nos corações pernambucanos.

Serviço

EVOÉ! É carnaval em Pernambuco!

Quando: 26 de janeiro a 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco – Av Rui Barbosa, 960, Graças

Horário: Terça a sexta das 9h às 17h; sábados e domingos das 14h às 17h

Ingressos a partir de R$ 5

Informações: (81) 3184-3170

