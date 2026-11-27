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Inaugurada na noite desta quinta-feira (26), no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), a exposição “Quando a Arte Encontra a Porcelana” permanece em cartaz até domingo (29), com entrada gratuita. A mostra reúne o resultado da produção de 13 estudantes das turmas de formação da artista plástica, litógrafa e arte-educadora Marisa Varella, que também expõe obras de sua autoria no espaço.



O acervo da exposição coletiva conta com mais de 500 trabalhos feitos desde o início das aulas, em fevereiro. Cada peça é produzida em porcelana, um tipo de cerâmica fina, branca e impermeável, conhecida por ser delicada e, por vezes, translúcida.

Orgulho

A mostra anual vem formando novas turmas e exibindo seus trabalhos há mais de três décadas, com Marisa Varella atuando como professora do Mepe desde 1993. A artista plástica marcou presença na abertura do evento. Segundo ela, a emoção de acompanhar a exposição por mais um ano é difícil de explicar, mas traz um sentimento de realização.

"Eu me sinto muito orgulhosa de espalhar aquilo que eu sei", expressou Marisa, durante bate-papo com a Folha de Pernambuco. Ela completa que está "feliz demais por ter conseguido ver todas elas (alunas) hoje."

Personalidade

Definidas por Varella como mestras dedicadas e carinhosas, as 13 participantes passaram oito meses trabalhando no conceito deste ano da exposição de porcelanas. Para Maisa Duarte, aluna da formação, cada peça da tradicional mostra é capaz de expressar a história de cada uma do grupo.

“A porcelana é uma joia branca, na medida que você vai colocando cor, ela vai traduzindo o sentimento de cada aluna. Então, esse tema para a gente foi muito bom, porque a gente trouxe esse ano uma diversidade de coisas e ficou fácil para cada uma trabalhar naquilo que mais gosta”, comentou Duarte.

Quem for visitar “Quando a Arte Encontra a Porcelana”, vai encontrar peças em formatos diferentes, utilizando figuras geométricas, folhas, animais terrestres, seres marinhos, flores e paisagens para compor cada cerâmica. A variedade de louças, incluindo pratos, tigelas, xícaras e aparelhos de jantar, fazem parte do acervo e podem ser compradas pelos visitantes, com preços variados.



Um exemplo dessa variedade é Maisa, que gosta de trabalhar com obras relacionadas ao fundo do mar, zebras e girafas. Ela está na quinta exposição consecutiva, mas o entusiasmo continua é o mesmo.



“Eu estou há cinco anos [na formação] e eu me sinto muito feliz em estar aqui. Primeiro, expondo numa casa que respira arte, né? O museu é uma casa de arte. Então, eu fico feliz porque as meninas também me acompanham nessa caminhada”, disse Maisa.



Contribuição

Quem compareceu ao evento de abertura da exposição foi o pintor holandês Roberto Ploeg, fundador do Instituto Ploeg e radicado em Pernambuco desde 1979. Ele parabenizou Marisa Varella pela idealização de um projeto que “é uma grande contribuição da arte e está presente na vida das pessoas”.



O pintor quis prestigiar um grupo de artistas que alugam o atelier do instituto e trabalham semanalmente sobre porcelana e estavam com peças sendo expostas na mostra. Ele também observa nas obras de porcelana outras virtudes em relação ao seu trabalho de pintura sobre tela.



“Eu noto que para porcelana você tem que ser mais concentrado e mais preciso na expressão. Então, eu valorizo muito o domínio da técnica e das cores, além de ser bonito não só comer bem, mas também ter uma mesa bonita”, ressalta Ploeg.



SERVIÇO

Exposição "Quando a Arte Encontra a Porcelana"

Quando: até 29 de novembro

Visitação: sexta-feira das 9h às 17h; sábado e domingo das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

Informações: @museudoestadope

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