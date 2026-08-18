A faixa ''Choka Choka'', de Anitta e Shakira, é indicada ao Video Music Awards (VMAs)
Brasileira e colombiana acumulam vitórias na categoria de Melhor Música Latina há anos
O Video Music Awards (VMAs) 2026 anunciou as nomeações nesta terça-feira (18). Entre elas, vale destacar a indicação de Anitta na categoria de Melhor Música/Clipe Latina, com a faixa ''Choka Choka'', parceria bilíngue entre a brasileira e a colombiana Shakira.
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A canção foi o primeiro lançamento da era ''Equilibrium'', divulgada nas plataformas digitais em 9 de abril de 2026. A primeira performance de ''Choka Choka'' ao vivo entre Anitta e Shakira aconteceu no dia 2 de maio durante o show da colombiana em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Entre os concorrentes de Anitta, na categoria de Melhor Música/Clipe Latina, estão Bad Bunny, Fuerza Regida, Karol G, Rosalía e Shakira - que também está indicada pela música da Copa do Mundo Masculina da FIFA 2026. A brasileira e a colombiana dominam essa categoria há cinco anos, dividindo conquistas e nomeações.
Em 2022, Anitta fez história no VMAs quando se tornou a primeira brasileira a ganhar na premiação, com ''Envolver''. A cantora brasileira repetiu a vitória nos anos de 2023 e 2024, enquanto, em 2025, quem levou o prêmio foi Shakira pela canção ''Soltera''. A votação popular decide qual dos artistas vencerá na categoria.