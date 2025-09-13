A- A+

música A família de Mariah Carey: conheça filhos da cantora que se apresenta no The Town neste sábado (13) Gêmeos tem 14 anos e já estiveram no Rio de Janeiro

A família da diva Mariah Carey, cantora que se apresenta no palco Skyline neste sábado (13), no The Town 2025, sempre desperta curiosidade na internet. Principalmente, se a cantora teve ou não filhos. A reposta é sim: dois, o casal de gêmeos Moroccan e Monroe, de 14 anos.

Nascidos no dia 30 de abril de 2011, eles são filhos do ator Nick Cannon, com quem ela manteve um relacionamento de 2008 a 2014. Os dois, inclusive estiveram com a mãe no Rio de Janeiro em setembro do ano passado, quando ela se apresentou no Rock in Rio. A família visitou o Cristo Redentor.



“Eles são crianças boas, legais”, disse Mariah, numa entrevista à revista People em 2023. “São pessoas de bom coração, e eu realmente gosto de estar com eles e de vê-los crescer e se tornarem as pessoas que, no fim das contas, vão ser. Eles gostam de atividades como esportes e coisas assim, o que eu esperava que fosse acontecer, porque quando eram pequenos eu os colocava para fazer isso. Depois, na época da Covid, eles realmente não podiam sair nem fazer nada. Agora, os dois estão curtindo.”





Mriah Carey e os filhos no Cristo Redentor — Foto: Reprodução Instagram

Rainha do Natal — seu hit "All I want for Christmas", lançado em 1994, sempre volta ao topo das paradas das festas —, Mariah Carey sempre posa com a dupla em clima de fim de ano.

“Temos nossas tradições, como rolar na neve. Nos últimos quatro anos, tenho tentado preparar minhas refeições tradicionais de Natal, como a receita do meu pai de linguine com molho de mariscos. Gosto de garantir que Monroe e Morrocan venham cozinhar comigo”, disse ela a People.

