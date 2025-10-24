A- A+

Teatro Peça de rua "A Farsa da Boa Preguiça" é atração em Olinda neste fim de semana Esptáculo é gratuito e terá apresentações em Rio Doce, Alto da Sé e na Cidade Tabajara

O espetáculo de rua “A Farsa da Boa Preguiça”, de Ariano Suassuna, será uma das atrações de Olinda para este fim de semana.

A peça é uma produção do Grupo de Atores Independentes de Olinda e adptada por Arimá Maranhão, Ivo Rodrigues, Rosário Mendonça e Waldemir Souza.

A primeira apresentação ocorre no próximo sábado (25), em Rio Doce, na Avenida das Garças, nº 800, ao lado da Escola Estadual João Matos Guimarães, a partir das 16h.

No domingo (26), a exibição será no Alto da Sé, em frente à Agremiação da Escola de Samba Preto Velho, também às 16h.

Além deste fim de semana, a peça também terá uma apresentação no dia 1º de novembro, no Polo Cultural da Cidade Tabajara, na Rua Dinamarca, às 16h.

O espetáculo é gratuito e tem o objetivo de aprofundar a crítica social, por meio de personagens típicos do Nordeste brasileiro, com a figura do coronel, do galego sabido, do padre desonesto, do diabo, entre outras figuras do imaginário popular, que ultrapassam as barreiras dos grandes clássicos literários e eruditos.

O diretor do Grupo de Atores Independentes de Olinda, Ivo Rodrigues, destacou a importância do teatro de rua no fortalecimento da cultura popular.

“É importante lembrar que o teatro de rua tem um papel fundamental dentro das comunidades, saindo do teatro de caixa e adaptando às realidades do dia a dia. Além disso, Ariano Suassuna é um autor que traduz com maestria o espírito e a identidade do povo pernambucano, unindo humor, crítica social e sabedoria popular”, afirmou o artista.

