reality "A fazenda 17": Dudu Camargo defecou mesmo no chão do SBT? Entenda os rumores No ano passado, o apresentador falou pela primeira vez sobre o boato

Em 2023, o apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT. À época, Dudu — que hoje está confirmado no elenco de "A fazenda 17", da Record —, saiu da emissora de Silvio Santos em meio a uma polêmica. Ele teria defecado no chão de seu camarim. Depois, teria limpado com uma toalha. Não satisfeito, teria escondido a toalha suja atrás de um microondas.

O episódio teria sido "vazado" por um portal de fofocas na época, mas foi corroborado por terceiros, como o jornalista Leão Lobo, que noticiou que o camarim de Dudu cheirava mal. E como o humorista Diguinho Coruja, que trabalha com Danilo Gentili no "The Noite", também do SBT. Conversando num podcast, Diguinho, Danilo e outros colegas fizeram menção ao ocorrido com Dudu. “Esse programa tá uma bosta”, disse Gentili. “Bosta é o que acharam atrás do micro-ondas”, entregou Diguinho, gerando risadas.

Diguinho continuou: "Acharam a toalha com bosta no micro-ondas. Alguém não aguentou o tranco e saiu vazando (...) Vai ter um primeiro impacto f*dido aqui depois", brincou o humorista, fazendo referência ao programa "Primeiro impacto", apresentado por Dudu.

"Me senti boicotado"

No ano passado, Dudu Camargo falou pela primeira vez sobre o boato. "Achei muita covardia vincular minha saída do SBT a esse episódio maluco. Quem soltou essa notícia foi um portal que a Record já processou diversas vezes e quis viralizar em cima da minha demissão", declarou ele.

Veja a justificativa do apresentador no "Link Podcast".

