reality "A Fazenda 17": enquetes apontam quem deve estar no Super Paiol; confira Os quatro menos votados pelo público correm risco de eliminação no programa

“A Fazenda 17” terá uma dinâmica de eliminação diferente. Antes mesmo da tradicional Roça, o público vota para salvar seus favoritos e os quatro menos votados devem integrar o Super Paiol, que será anunciado nesta segunda-feira (10).

A última atualização das principais enquetes abertas sobre o tema mostram resultados semelhantes. Segundo a parcial do site Uol, os menos votados devem ser: Michelle Barros (0,68%), Maria Caporusso (3,45%), Shia Phoenix (3,6%) e Fabiano Moraes (4,32%).

Na enquete do Extra, aparecem na berlinda: Michelle Barros (1%), Maria Caporusso (1,5%), Shia Phoenix (2,24%) e Matheus Martins (2,94%). Já a coluna Play, traz Fabiano Moraes (1,35%), Kathy Maravilha (1,88%), Michelle Barros (1,91%) e Walério Araújo (2,18%) como prováveis integrantes do Super Paiol.



Em todas as enquetes consultadas, Dudu Camargo aparece como favorito para ser salvo da dinâmica. Todos os participantes do programa podem ser votados, exceto Wallas Arraes, que é o fazendeiro da semana.

Após o anúncio dos quatro menos votados, será aberta uma nova votação. Na terça-feira (11), os dois menos votados serão eliminados do jogo.

