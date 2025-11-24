Seg, 24 de Novembro

REALITY SHOW

''A Fazenda 17'': Kathy, Fabiano e Maria estão na Roça surpresa. Quem deve sair?

Participantes acreditam que o Jogo das Plaquinhas foi apenas uma dinâmica para criar discussões

Fabiano Moraes, Maria Caporusso e Kathy Maravilha estão na berlinda de "A Fazenda 17" Fabiano Moraes, Maria Caporusso e Kathy Maravilha estão na berlinda de "A Fazenda 17"  - Foto: Divulgação/Record

Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso compõem a Roça surpresa, que foi formada neste domingo, 23, em ''A Fazenda 17''. A decisão sobre o próximo eliminado do jogo ocorrerá na terça-feira, 25, dia da formação da Roça.

A escolha dos peões ocorreu por meio do Jogo das Plaquinhas, em que os participantes que não fossem escolhidos comporiam a berlinda "especial". Eles ainda acreditam que o Jogo das Plaquinhas foi apenas uma dinâmica para criar discussões e ganhar prêmios secundários, já que algumas placas possuíam prêmios em dinheiro. A revelação da eliminação será feita nesta segunda-feira, 24.

As plaquinhas entregues continham nomes de matérias escolares e definições de características para cada jogador. Creo Kellab foi o primeiro a participar, entregando a plaquinha de Línguas Estrangeiras para Walério Araújo.

A entrega das placas seguiu, com Kathy sendo a única a não ser citada na primeira fase do jogo. Na rodada seguinte, Maria e Fabiano não foram apontados e sobraram, completando as cadeiras da eliminação.

