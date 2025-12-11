A- A+

reality show ''A Fazenda 17'' registra quatro expulsões e bate recorde da história do reality show Expulsão de Carol Lekker, após agressão a Duda Wendling reduz elenco antes da reta final

A Fazenda 17 entrou para a história do programa depois de registrar, nesta quinta-feira, a quarta expulsão da temporada. A saída de Carol Lekker, decidida após um episódio de agressão contra Duda Wendling, colocou esta edição no topo do ranking de desclassificações desde que o reality começou.

A produção anunciou a medida no programa ao vivo, logo depois de analisar o vídeo do confronto. O regulamento prevê expulsão imediata em casos de violência, e a decisão confirmou o que já vinha sendo percebido pelos fãs: esta é a temporada mais problemática do reality.

Com a quarta expulsão, o elenco encolheu mais rápido do que em outras temporadas, e a dinâmica do jogo acabou sendo afetada. A produção precisou reorganizar atividades e convívio dentro da casa, já que o número de participantes caiu antes do previsto para esta fase da disputa.

A contagem começou ainda em outubro, quando Gaby Spanic foi retirada do jogo por agredir uma colega durante uma atividade. Pouco depois, uma festa terminou com a expulsão de Martina Sanzi, que jogou um objeto durante uma discussão.

No fim de novembro, Créo Kellab se tornou o terceiro eliminado por descumprir as regras após atingir outro participante durante uma briga. A temporada segue para a reta final com um cenário incomum.

Veja também