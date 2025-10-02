A- A+

reality 'A Fazenda 17': Enquete atualizada aponta eliminação de participante com ampla porcentagem dos votos

Algum peão deixará "A Fazenda 17" nesta quinta-feira (2). A segunda roça da atual edição do reality show, exibido pela Record, está formada por Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo. Namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi escapou da berlinda ao ganhar a prova do fazendeiro na última quarta-feira (1º).



Mas, afinal, quem deixará o confinamento nesta semana? Enquetes atualizadas, realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, apontam a eliminação de um dos participantes com ampla porcentagem dos votos.

Quem vai sair de 'A Fazenda 17'?

Segundo a enquete promovida pelo jornal "Extra", Duda Wendling é a favorita do público para permanecer no programa, com 49,96% dos votos, seguida de Renata Müller, com 25,07%, e Walério Araújo, com 24,97%. Vale lembrar que, em "A Fazenda", o público vota em quem deve ficar na atração — ou seja, é eliminado aquele participante com menor porcentagem de votos.



Na votação da coluna Play, do jornal O Globo, a pergunta é: quem vai sair? E aí, não tem jeito, a resposta é a mesma: Walério Araújo aparece na frente, com 44,1% dos votos. Renata Muller vem depois, com 28,21%, e Duda repete o favoritismo com 27,69%. O mesmo cenário se repete em enquetes realizadas por perfis nas redes sociais.



Atriz revelada na novela " Avenida Brasil" (2012), Duda também aparece como a mais querida do público na enquete feita pelo "Uol", em que ela aparece com um total 46,08% dos votos na enquete que pergunta pelo favorito. Walério ficou em segundo, com 33,75%, e Renata em terceiro, com 20,16%.

Na pesquisa promovida pelo site "iBahia", Duda também lidera o favoritismo para permanecer na casa, com 53,4% dos votos, seguida de Renata, com 29,5%, e Walério, com 17% dos votos.

Como a roça foi formada?

Durante a formação da roça, o fazendeiro Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para ocupar o primeiro banquinho. Com 11 votos, Matheus Martins foi o escolhido da casa. Detentora do poder laranja, Yoná, no entanto, transferiu todos os votos do ator para Walério.



O estilista, então, puxou Duda Wendling da baia e a colocou no terceiro banquinho. Renata sobrou na dinâmica do resta um e vetou a atriz da Prova do Fazendeiro.

Qual horário de 'A fazenda'?

A segunda eliminação de "A fazenda 17", apresentado por Adriane Galisteu, será exibida nesta quinta-feira (2), a partir das 22h30, na Record TV.

