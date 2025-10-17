A- A+

TELEVISÃO Fernando Sampaio deixa "A Fazenda 17", com maior rejeição desta edição até agora Ator e apresentador recebeu apenas 5,63% dos votos para permanecer no reality show

Fernando Sampaio foi eliminado da “A Fazenda 17”. O ator e apresentador deixou o programa na noite desta quinta-feira (16), com a maior rejeição desta edição até o momento.

No embate contra Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi, o participante recebeu apenas 15,63% dos votos para permanecer na casa. A porcentagem foi inferior às das eliminações anteriores: Gabily (26,95%), Renata Muller (18,96%), e Guilherme Boury (22,98%).

Durante as semanas em que esteve em “A Fazenda 17”, Fernando Sampaio protagonizou barracos. Ao lado de Michelle Barros, o ator iniciou o movimento de esconder alimentos dos rivais, gerando críticas dentro e fora da casa.

Fernando ainda colecionou desentendimentos. Na sede, o ator passou a ser visto como agressivo, especialmente com as mulheres.

