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Reality Show 'A Fazenda 18': Fran Almeida vence a primeira Prova do Fazendeiro Antes do início da atividade, Adriane Galisteu explicou que quatro visitantes da sede, Renê Thristan, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Ana Bruna, teriam que escolher peões para ficarem de fora da prova

Fran Almeida conquistou o primeiro chapéu de Fazendeiro de A Fazenda 18. A influenciadora venceu a prova realizada ao vivo na noite desta quarta-feira, 16, em uma disputa que exigiu memória, rapidez e precisão dos participantes.

Antes do início da atividade, Adriane Galisteu explicou que quatro visitantes da sede - Renê Thristan, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Ana Bruna - teriam que escolher peões para ficarem de fora da prova.

"O nosso quarteto vai escolher quatro peões para fazerem sala para eles. Vocês não vão participar da prova, mas já estão há dois dias de olho em tudo. Quero saber quem não merece ganhar imunidade e ocupar o cargo máximo do jogo. Só não pode vetar quem está na baia", avisou a apresentadora.

Ana Bruna escolheu Alfredo Amaral, Giovanna Gold vetou Darlin Ferrattry, Igor Monteiro indicou Stephanie Gomes e Renê Thristan deixou Daniel Erthal de fora da disputa.

Como foi a Prova do Fazendeiro

Na área de provas, os participantes precisaram reproduzir uma sequência de cores exibida em um telão. Cada peão tinha oito cubos coloridos e deveria observar a combinação apresentada antes de empilhar as peças na mesma ordem.

"Vocês já escolheram as bases onde vão ficar, vocês têm oito cubos com cores diferentes. No meu 'valendo', o telão vai exibir uma imagem. Assim que sumir a imagem, o objetivo é empilhar, no menor tempo, os cubos na ordem correta", explicou Galisteu.

A disputa teve três etapas. Fran foi a participante que conseguiu completar o desafio no menor tempo e garantiu o primeiro chapéu de Fazendeiro da temporada.

"Parabéns! A nossa chefa, ela que vai mandar em tudo, está toda emocionada", comentou Galisteu após o resultado.

Com a vitória, Fran fica imune por uma semana e assume as funções de Fazendeira da semana. Entre as atribuições do cargo está a distribuição das tarefas entre os peões e a indicação direta de um participante para a Roça da próxima semana.

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