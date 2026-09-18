"A Fazenda 18": parcial de enquete aponta atriz na liderança por vaga no reality
Giovanna Gold aparece com 51% dos votos, à frente de Ana Bruna, que aparece com 20% e de Renê Thristan com 18%
A disputa por uma vaga no elenco oficial de A Fazenda 18 já tem uma participante na frente da enquete realizada pelo Estadão. Giovanna Gold aparece com 51% dos votos, à frente de Ana Bruna, que aparece com 20%. Na sequência, estão Renê Thristan, com 18%, e Igor Monteiro, com 11%.
Na enquete, consultada por volta das 9h desta quinta-feira, 18, Giovanna Gold tinha 242 votos e concentrava mais da metade da preferência do público. Ana Bruna somava 93 votos, enquanto Renê Thristan tinha 87 e Igor Monteiro, 50.
Visitantes podem ganhar vaga no reality
Os quatro entraram na sede de A Fazenda 18 como visitantes e passaram a acompanhar a rotina dos peões antes de uma possível entrada definitiva no elenco.
Leia também
• 'A Fazenda 18': Fran Almeida vence a primeira Prova do Fazendeiro
• "A Fazenda 18": conheça os participantes da nova temporada do reality rural da Record
A nova dinâmica foi apresentada por Adriane Galisteu durante a estreia da temporada. A apresentadora abriu a votação para que o público escolha quem deve ganhar uma vaga no reality, mas ainda não informou se apenas um dos visitantes será selecionado ou se mais de um poderá permanecer no jogo.
Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos do público no site do R7.