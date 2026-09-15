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FAZENDA "A Fazenda 18": conheça os participantes da nova temporada do reality rural da Record Entre os nomes que integram a nova temporada estão Serginho Hondjakoff, Adryana Ribeiro e Gabriel Torres

A nova temporada de A Fazenda estreou nesta segunda-feira, 14, às 22h45, na Record, com Adriane Galisteu no comando. A 18ª edição reúne 22 peões, entre atores, cantores, jornalistas, modelos e influenciadores, que vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões. O reality também terá quatro visitantes e mudanças na dinâmica do jogo.

Entre os nomes que integram a nova temporada estão Serginho Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção de Malhação; Adryana Ribeiro, cantora que liderou o grupo Adryana & A Rapaziada, e Giovanna Gold, que tem trabalhos em produções como Pantanal e Mulheres de Areia.

O elenco ainda conta com participantes que já passaram por outros realities, como Murilo Dias, Fran Almeida, Stephanie, Tina Calamba, Lucas Bissoli e Ariela Carasso.

Confira quem são os participantes e conheça a trajetória de cada um:

Mônica Fonseca

Mônica Fonseca, 32 anos, é jornalista. Nascida em Pelotas (RS), mora em São Paulo e começou a carreira como modelo aos 13 anos, quando participou de concursos de beleza. Sua estreia na televisão ocorreu em 2014, na TV Pampa. Depois, passou pela Record Guaíba, em Porto Alegre, onde participou do quadro Hora da Venenosa. Na sequência, comandou o programa Masbah!, no SBT Rio Grande do Sul. Mônica também morou em Belo Horizonte, onde trabalhou como venenosa do Balanço Geral na Record Minas.

Mônica Fonseca | Foto: Reprodução/ Instagram

Eduarda Braum

Eduarda Braum, 25 anos, é apresentadora, modelo e miss. Nascida em Afonso Cláudio (ES), mora em Vila Velha (ES). Em 2025, tornou-se a primeira brasileira a conquistar o título internacional do Miss Supranational. Eduarda fundou o projeto Protagonistas do Amanhã, voltado para jovens de comunidades e escolas públicas.

Eduarda Braum | Foto: Reprodução/ A Fazenda

Murilo Dias

Murilo Dias, 35 anos, é modelo e influenciador. Nascido em Brasília, mora em São Paulo e foi criado pela mãe, que era solo. Entre 2019 e 2021, integrou o elenco de Soltos em Floripa, reality do Prime Video, durante três temporadas. Em 2023, participou de A Grande Conquista, da Record.

Murilo Dias | Foto: Reprodução/ Instagram

Catherine Bascoy

Catherine Bascoy, 25 anos, é influenciadora digital e bacharel em música. Nascida em São Paulo, mora em São Bernardo do Campo. Ela construiu sua trajetória profissional nas redes sociais, onde publica conteúdos relacionados à rotina, experiências pessoais, estilo de vida, música e projetos artísticos.

Catherine Bascoy | Foto: Reprodução/ Instagram

Serginho Hondjakoff

Serginho Hondjakoff, 41 anos, é ator e cantor. Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, mora em Itaipuaçu (RJ). Aos sete anos, Serginho esteve na Escolinha do Professor Raimundo, como filho do personagem Rolando Lero. Depois, interpretou Chumbinho em Clube da Criança, da Manchete. Em 1998, participou da novela Meu Bem Querer.



Dois anos depois, assumiu o papel de Artur Malta, o Cabeção, em Malhação, personagem que interpretou por seis temporadas, entre 2000 e 2006. Serginho assinou contrato com a Record em 2009 para integrar o elenco de Bela, a Feia. Em 2014, atuou como repórter do Vídeo Show. Em 2020, participou do reality Made in Japão, da Record.

Serginho Hondjakoff | Foto: Reprodução/ X

Adryana Ribeiro

Adryana Ribeiro, 52 anos, é cantora e apresentadora. Nascida em São Paulo, mora em Santo André. O primeiro álbum da cantora contou com participações de Martinho da Vila, Demônios da Garoa, Rafael Rabello e Luiz Carlos, do Raça Negra. Nos anos 1990, liderou o grupo Adryana & A Rapaziada. Em 2022, foi finalista do Power Couple Brasil 6 ao lado do companheiro Albert Bressan.

Adryana Ribeiro | Foto: Reprodução/ Instagram

Maíra Hizzú Charken

Maíra Hizzú Charken, 47 anos, é atriz e apresentadora. Nascida em Hilversum, na Holanda, mora no Rio de Janeiro. Começou profissionalmente como bailarina do Domingão do Faustão e atuou em musicais como Evita, no papel de Evita Perón, e O Musical dos Musicais, de Wolf Maya. Em Elis - O Musical, conheceu Dennis Carvalho, que a convidou para participar da novela Babilônia, em 2016.



Maíra também foi cantora do grupo Blitz, liderado por Evandro Mesquita, e integrou o grupo de humor Deznecessários. Na televisão, esteve em novelas como Cobras e Lagartos, Malhação e Babilônia, além de programas como Dance Dance Dance, Louca Família e Os Caras de Pau. Ela também apresentou o Vídeo Show, teve um quadro no Caldeirão do Huck e venceu o quadro Saltimbum, da atração.

Maíra Hizzú Charken | Foto: Reprodução/ Instagram

Darlin Ferrattry

Darlin Ferrattry, 49 anos, é empresária. Nascida em Belém (PA), mora no Rio de Janeiro. Conhecida pela atuação junto à família, é mãe de três filhos e teve papel na construção da carreira da filha, a cantora Lexa. Atualmente, também acompanha o desenvolvimento artístico da filha Wenny.

Darlin Ferrattry | Foto: Reprodução/Instagram

Alfredo Amaral

Alfredo, 37 anos, é empresário e programador. Nascido em Contagem (MG), mora em Goiânia (GO), onde vive desde os dois anos. Alfredo construiu uma carreira como empresário no mercado sertanejo, estabeleceu conexões com pessoas do meio artístico e se relacionou com mulheres como Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Alfredo Amaral | Foto: Reprodução/ Instagram

Ariela Carasso

Ariela Carasso, 38 anos, é empresária e diretora de eventos. Nascida e criada em São Paulo, é filha de pai britânico e mãe brasileira. Ariela ganhou destaque nacional ao participar da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil. Atualmente, também atua como criadora de conteúdo e executiva de eventos.

Ariela Carasso | Foto: Reprodução/ Instagram

Daniel Erthal

Daniel Erthal, 44 anos, é ator e empresário. Nascido em Niterói (RJ), mora no Rio de Janeiro. Em 1999, iniciou o curso de ator no Teatro Tablado e, cinco anos depois, estreou na televisão em Da Cor do Pecado. Na sequência, participou de Malhação e de produções como Belíssima, Eterna Magia e a minissérie Poeira em Alto Mar.



Em 2009, foi para a Record, onde atuou em Bela, a Feia Depois, esteve em Rebelde e em produções bíblicas da emissora, como A Terra Prometida. Em 2024, Daniel viralizou nas redes sociais como vendedor ambulante em uma carrocinha de cervejas.

Daniel Erthal | Foto: Reprodução

Fran Almeida

Fran Almeida, 36 anos, é influenciadora digital. Nascida em Santa Rosa (RS), mora no Rio de Janeiro. A participante esteve em outros realities: BBB 14, em 2014; Power Couple Brasil 3, em 2018; Dancing Brasil, também em 2018; e Troca de Esposas, em 2023. Mãe de Enrico, de cinco anos, produz conteúdos sobre lifestyle, maternidade e wellness.

Fran Almeida | Foto: Reprodução/ Instagram

Mayk Leão

Mayk Leão, 31 anos, é influenciador. Nascido e criado em Campo Largo (PR), veio de uma família de agricultores. O influenciador produziu vídeos de supostos óvnis que viralizam na internet. Mayk também já trabalhou durante dez anos na assistência direta a pacientes em pronto-socorro e UTI.

Mayk Leão | Foto: Reprodução/ Instagram

Thaíde

Thaíde, 58 anos, é músico e jornalista. Nascido e morador de São Paulo, é um dos nomes ligados à história do hip hop no Brasil. Artista multimídia, atua como rapper, compositor, apresentador, jornalista, produtor musical, DJ, ator, escritor e podcaster. Sua música Corpo Fechado tornou-se um marco do rap brasileiro. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, continua lançando músicas, álbuns, livros e podcasts.

Thaíde | Foto: Reprodução/ Instagram

Stephanie Gomes

Stephanie, 26 anos, é influenciadora. Nascida e criada no Rio de Janeiro, é filha de Solange Gomes e do cantor Waguinho. Seu nascimento foi exibido ao vivo no Domingo Legal, em 1999. Em 2023, foi a segunda eliminada de A Grande Conquista. Em 2024, passou por uma cirurgia plástica que marcou uma nova fase de sua vida. Atualmente, produz conteúdo sobre beleza, cuidados pessoais e lifestyle.

Stephanie Gomes | Foto: Reprodução/ Instagram

Tina Calamba

Tina Calamba, 33 anos, é modelo e jornalista. Nascida em Huambo, Angola, mora em São Paulo. Ex-BBB 23, Tina foi eleita Miss Benguela em 2012 e se mudou para o Brasil em 2014. A modelo foi a primeira influenciadora angolana a integrar a lista Forbes Africa Lusófona Under 30. Mãe de Raquel e Alana, ela é autora do livro O Poder da Ousadia.

Tina Calamba | Foto: Reprodução/ Instagram

Jônatas Faro

Jônatas Faro, 38 anos, é ator, dançarino e cantor. Nascido e morador de Niterói (RJ), estreou na televisão em Chiquititas, em 1998. Em 2001, esteve em Um Anjo Caiu do Céu e, no ano seguinte, voltou ao SBT para participar de Marisol.

Em 2008, entrou para o elenco de Malhação, da TV Globo. Na emissora, o ator também participou de Insensato Coração e protagonizou Cheias de Charme, em 2012. Após cinco anos afastado da televisão, voltou à dramaturgia em Apocalipse, da Record. Seu último trabalho como ator na TV foi uma participação no último capítulo de Jesus, em 2019, na emissora.

Jônatas Faro | Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Torres

Gabriel Torres, 36 anos, é apresentador e ator. Nascido em Campinas (SP), mora em São Paulo. Gabriel é ex-marido da apresentadora Mara Maravilha e pai de Miguel. Foi jurado do Canta Comigo por cinco temporadas e apresentou duas temporadas de um reality musical e uma temporada de um reality voltado para corretores e empreendedores.

Gabriel Torres | Foto: Reprodução/ A Fazenda

Rikardo Negro

Rikardo Negro, 36 anos, é modelo. Nascido em Niquelândia (GO), mora em Aparecida de Goiânia (GO). Rikardo esteve na Casa de Vidro do BBB 26, foi protagonista do clipe Luz do Luar, de Zé Felipe, e participou do Programa da Eliana, no SBT, como bombeiro. Após encerrar a carreira esportiva, direcionou sua atuação para a moda.

Rikardo Negro | Foto: Reprodução/ Instagram

Lucas Bissoli

Lucas Bissoli, 36 anos, é médico e criador de conteúdo. Nascido em Serra (ES), mora em Vila Velha (ES). Ele ganhou projeção nacional ao participar do BBB 22. Depois do reality, manteve presença nas redes sociais, compartilhando conteúdos sobre rotina, esportes e momentos pessoais.

Lucas Bissoli | Foto: Reprodução/Instagram

Jottapê

Jottapê, 26 anos, é ator e cantor. Nascido e morador de São Paulo, cresceu no bairro da Brasilândia, na zona norte da capital. Aos três anos, fez uma participação em "Acquaria" e, aos sete, protagonizou "O Menino da Porteira".

Também foi repórter mirim do CQC e participou de "Avenida Brasil". Aos 14 anos, esteve em "Chiquititas" e começou sua carreira musical no funk. O artista ainda foi protagonista da série brasileira de sucesso "Sintonia" na Netflix. Em 2022, no auge da carreira no funk, decidiu deixar o segmento e passou a se dedicar à música gospel.

Jottapê | Foto: Reprodução/ Instagram

Renata Del Bianco

Renata Del Bianco, 40 anos, é atriz e médica veterinária. Nascida e moradora de São Paulo, tem mais de 25 anos de trajetória no entretenimento. Ela ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Vivi na novela Chiquititas. Também integrou o elenco de A Praça é Nossa. Ao longo da carreira, manteve presença na televisão e nas plataformas digitais, produzindo conteúdos relacionados a maternidade e desenvolvimento pessoal.

Renata Del Bianco | Foto: Reprodução/Instagram

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