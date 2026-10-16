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Reality Show 'A Fazenda 18': Por que Jottapê desistiu do reality? Assista ao momento Durante a madrugada, o cantor já havia contado aos integrantes da Alcateia, grupo do qual fazia parte, que pretendia deixar o programa

Jottapê desistiu de A Fazenda 18 na manhã desta sexta-feira, 16, um dia após a eliminação de Igor Monteiro, seu principal aliado no confinamento. A saída foi comunicada aos participantes por meio de um aviso da produção, lido por Alfredo Amaral.

Durante a madrugada, o cantor já havia contado aos integrantes da Alcateia, grupo do qual fazia parte, que pretendia deixar o programa. Ele explicou que a decisão estava ligada a uma promessa feita a Deus antes de entrar no reality e à relação que construiu com Igor durante a competição.

"Eu já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão", disse a Catherine Bascoy.

Por que Jottapê desistiu de 'A Fazenda 18'?

O cantor afirmou que sua participação no reality tinha como objetivo compartilhar a fé evangélica com alguém que precisasse dela. Segundo ele, a aproximação com Igor correspondeu à missão que acreditava ter recebido antes de entrar no programa.

"Eu estive aqui pelo Igor, eu vim pelo Igor. Deus me falou: 'você vai encontrar alguém, e vai ter abertura em um momento, e essa pessoa tá precisando'. Tudo que ele [Igor] falava eu sentia Quando ele entrou como visitante, eu sabia que era ele", declarou.

Em outra conversa, Jottapê explicou que pretendia cumprir a promessa mesmo diante da possibilidade de continuar na disputa pelo prêmio. "Eu lancei a semente e preciso obedecer. A promessa foi que, se alguém fizesse isso de aceitar Jesus...", afirmou a Catherine, ao falar sobre a decisão.

O participante também ressaltou que tinha compromissos fora do confinamento e que pretendia continuar seu trabalho religioso após deixar o programa.

Aliados tentaram convencer o cantor a ficar

A decisão surpreendeu os integrantes da Alcateia, que tentaram fazer Jottapê reconsiderar a saída. O cantor, porém, disse que não queria que os colegas interpretassem sua atitude como uma tentativa de prejudicar o grupo ou como sinal de fraqueza.

"Eu não faço isso para deixar o jogo de vocês fraco. Quero que vocês entendam que eu não fiz uma promessa para um amigo. Eu tô falando isso de todo o coração. Quero que vocês saibam que o que vocês precisarem de mim, depois que vocês saírem daqui, eu estarei com vocês", afirmou.

Os peões questionaram se ele preferia esperar uma eliminação ou disputar a próxima Roça. Jottapê descartou a segunda possibilidade. "Não quero tentar uma Roça", respondeu.

Ele também explicou que a promessa havia sido feita antes do confinamento e que nem mesmo sua esposa sabia do compromisso. Apesar dos apelos dos aliados, o cantor manteve a decisão de sair.

Igor Monteiro foi eliminado de A Fazenda 18 na noite de quinta-feira, 15, após receber 10,07% dos votos para permanecer no programa. Ele enfrentou Eduarda Braum e Renata Del Bianco na quarta Roça da temporada.

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