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REALITY "A Fazenda 18": Thaíde vence primeira Prova de Fogo e ganha Poder do Lampião Ana Bruna e Sérgio Hondjakoff foram enviados para a Baia. Cada um precisou escolher outro participante para acompanhá-lo

Thaíde venceu a primeira Prova de Fogo de "A Fazenda 18" neste domingo, 20, e conquistou o Poder do Lampião. O rapper superou Ana Bruna e Sérgio Hondjakoff na disputa, realizada em trios e com temática circense.

Cada representante escolheu dois peões para formar sua equipe. Thaíde ficou com Murilo Dias e Jônatas Faro; Ana Bruna escolheu Renê Thristan e Rikardo Negro; e Sérgio Hondjakoff formou o trio com Alfredo Amaral e Gabriel Torres.

Como foi a prova

A dinâmica exigia agilidade e precisão. Um integrante de cada grupo abastecia uma catapulta com bolas, enquanto outro acionava o equipamento. O terceiro, vestido de Galinho Circense, precisava pegar os objetos no ar e colocá-los em uma cesta.

Os trios tiveram dois minutos e 30 segundos para capturar o maior número possível de bolas. A equipe de Thaíde terminou a disputa com 16 pontos. O grupo de Sérgio Hondjakoff ficou em segundo, com 13, enquanto Ana Bruna e seus aliados somaram nove

Com a vitória, Thaíde ficou com o Poder do Lampião, que poderá interferir na formação da primeira Roça da temporada. A Chama Vermelha, que ainda está em votação pelo público, terá duas opções: anular os votos de quatro peões ou fazer o voto do dono do poder valer por quatro.

Quem foi para a Baia?

Por terem perdido a Prova de Fogo, Ana Bruna e Sérgio Hondjakoff foram enviados para a Baia. Cada um precisou escolher outro participante para acompanhá-lo.

Ana Bruna escolheu Daniel Erthal, enquanto Sérgio levou Igor Monteiro. Os quatro passam a ficar na área com menos conforto até a próxima formação de Roça.

A primeira Roça de "A Fazenda 18" será formada na próxima terça-feira, 22.

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