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REALITY "A Fazenda 18": Serginho Hondjakoff é acusado de racismo, assédio e intolerância religiosa O ator recebeu dez apontamentos durante dinâmica em que os participantes foram colocados frente a frente para indicar quem estaria "pesando" o clima da convivência

Sérgio Hondjakoff concentrou as críticas dos peões durante a dinâmica "Pesando o Clima", exibida em "A Fazenda 18" na última segunda-feira, 28. O ator recebeu dez apontamentos, o maior número da atividade, após ser acusado por colegas de comportamentos considerados racistas e de intolerância religiosa Ele também foi questionado sobre atitudes com mulheres da casa. O ator se defendeu das acusações durante o programa.

A dinâmica colocou os participantes frente a frente para indicar quem estaria "pesando" o clima da convivência. A cada apontamento, o peão recebia um peso.

Como foi o mais citado, Sérgio acumulou dez quilos, que deverá carregar até a formação da Roça desta terça-feira, 29. Os pesos só poderão ser retirados para dormir, tomar banho ou trocar de roupa. Caso descumpra a regra, ele ficará fora da próxima festa

Peões acusam Sérgio de racismo e intolerância religiosa

Rikardo Negro, Murilo Dias, Tina Calamba e Thaíde fizeram críticas ao comportamento de Sérgio durante a atividade.

Rikardo afirmou que o ator havia feito comentários como "dança lá seu axé da Bahia" e "pangaré baiano". Ao ser confrontado, Sérgio respondeu: "Não foi na intenção de ser racista". Rikardo rebateu: "Mas isso é racismo".

Tina também acusou o ator de intolerância religiosa. Durante a conversa, Sérgio reconheceu ter cantado um louvor com conteúdo que considerou intolerante em relação a religiões de matriz africana.

Murilo afirmou ainda que Sérgio teve outras falas que considerou preconceituosas e criticou o comportamento do colega dentro do confinamento.

Ator é questionado por comportamento com mulheres

As críticas também envolveram situações com as mulheres da casa. Mônica Fonseca relembrou uma piada feita por Sérgio sobre estar "sem calcinha". Já Ana Bruna Avila afirmou que o ator a abraçou enquanto estava apenas de cueca e que percebeu olhares dele para seu corpo.

"Peço perdão pra todas as mulheres da casa. Sou homem, tenho meus equívocos e às vezes eu erro", respondeu Sérgio.

Durante um intervalo da dinâmica, Ana Bruna relatou a Darlin Ferrattry que Sérgio teria "pulsado o pênis" durante o abraço. A fazendeira classificou o relato como assédio.

Aliados também criticam Sérgio

As acusações fizeram com que até aliados de Sérgio se posicionassem contra algumas de suas atitudes. Darlin Ferrattry afirmou estar decepcionada e pediu que o ator se desculpasse com Rikardo.

"Não faça mais isso, Serginho. Isso machucou a população", disse a fazendeira.

Mayk Leão também cobrou um pedido de perdão, enquanto Daniel Erthal afirmou que não havia "como passar a mão na cabeça" do colega.

Além de Sérgio, Mônica Fonseca e Daniel Erthal empataram como os segundos mais citados, com quatro apontamentos cada.

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