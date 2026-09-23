'A Fazenda 18' tem a primeira Roça formada
Berlinda começou a ser definida pela indicação da Fazendeira Fran, que escolheu Stephanie
A primeira Roça de A Fazenda 18 está formada. Stephanie, Giovanna, Sérgio e Darlin disputam a preferência do público nesta semana. Um dos quatro deixará o reality após a votação popular.
A berlinda começou a ser definida pela indicação da Fazendeira Fran, que escolheu Stephanie. Na sequência, a votação cara a cara terminou com Darlin e Giovanna empatadas, com nove votos cada. Fran precisou decidir entre as duas e colocou Giovanna na Roça.
O terceiro nome veio da Baia. Giovanna, escolhida para ocupar o segundo banco, puxou Sérgio para a berlinda. Já Darlin acabou sobrando no Resta Um e completou o quarteto.
Como foi formada a Roça
Antes da votação, Thaíde, dono do Lampião, escolheu ficar com o poder amarelo e entregou o vermelho para Mayk. O poder escolhido pelo público fez com que o voto de Mayk valesse quatro.
Na indicação da Fazendeira, Fran justificou a escolha de Stephanie dizendo que a peoa "não agregou em nada na casa" e a classificou como "preguiçosa, sem enredo e sem jogo".
Depois, os participantes foram chamados para a votação cara a cara. Renê, Darlin, Giovanna e Maíra foram os nomes que mais apareceram.
Darlin e Giovanna terminaram empatadas com nove votos. Coube a Fran desempatar e escolher Giovanna. A Fazendeira explicou que tomou a decisão por uma estratégia de jogo e afirmou também ter tido mais troca com Darlin.
Como segundo nome da Roça, Giovanna precisou indicar alguém da Baia. A escolha foi Sérgio, que, segundo ela, teria sido "bruto" e acreditado em uma mentira ao julgar uma situação da qual não havia participado.
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Resta Um define último roceiro
Sérgio iniciou o Resta Um e salvou Daniel. Na sequência, Daniel escolheu Mônica, que salvou Jottapê. O empresário, por sua vez, escolheu Igor, que salvou Alfredo.
Alfredo escolheu Murilo, que salvou Cathe. Depois, Cathe salvou Gabriel, que escolheu Adryana. Ela, então, salvou Renata, responsável por escolher Lucas.
Lucas salvou Renê, que escolheu Ana. A participante salvou Ariela, que escolheu Maíra. Em seguida, Maíra salvou Mayk, que escolheu Thaíde.
No fim da dinâmica, Darlin foi a única participante que não havia sido salva e ocupou o quarto banco da Roça.
Quem disputa a Prova do Fazendeiro?
Como quarta roceira, Darlin teve o direito de vetar uma participante da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu Giovanna, que ficou automaticamente na Roça.
Assim, Stephanie, Sérgio e Darlin disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23. Quem vencer escapa da berlinda e assume o chapéu de Fazendeiro.
A primeira formação da Roça também contou com quatro participantes imunes: Eduarda, Jônatas, Rikardo e Tina, que haviam vencido uma prova na semana anterior.
A votação oficial para escolher quem fica no reality ocorre no site R7, da Record.