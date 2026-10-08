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Reality Show "A Fazenda 18" tem a terceira Roça formada Participantes precisaram usar um laço para liberar peças e, em seguida, montar um caminho até a chegada

Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde formam a terceira Roça de A Fazenda 18. A definição aconteceu na noite de quarta-feira, 7, após Jottapê vencer a Prova do Fazendeiro e escapar da berlinda.

A disputa contou com Ariela, Jottapê e Thaíde. Os participantes precisaram usar um laço para liberar peças e, em seguida, montar um caminho até a chegada.

Thaíde começou a prova na frente, mas Jottapê conseguiu virar a disputa. O cantor acionou o botão final com alguns segundos de vantagem e garantiu o chapéu de Fazendeiro.

Com a vitória, Jottapê deixou a Roça. Ariela e Thaíde permaneceram na berlinda ao lado de Renê, que havia sido vetado da Prova do Fazendeiro e já estava confirmado na votação popular Agora, os três disputam a permanência no reality rural. O público será responsável por decidir quem continua no programa.

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