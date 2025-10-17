A Fazenda: Martina e Tamires brigam feio e produção toma medida

A- A+

Nessa quinta-feira, 16, o clima em A Fazenda 17 ficou tenso após uma briga entre Tamires e Martina. Em vez de jogar água na rival, atitude que já foi criticada pela produção em discussões anteriores, Tamires borrifou um produto em spray em Martina, que respondeu jogando creme na peoa.



A atitude foi repreendida pela produção do reality.



Martina encheu uma panela de água para jogar em Tamires, mas desistiu. A briga escalonou: "Diz que duvida [que eu jogue]", disse a peoa para Tamires.



Em seguida, Martina se aproximou de Tamires, que borrifou um spray na participante, entre palavrões. Como resposta, Martina jogou um dos produtos próximos na colega de reality.

"Seu jogo é nojento", retrucou Tamires durante a briga.



O momento não acabou com a discussão. Logo depois, ambas trocaram xingamentos. A produção interveio com um aviso por comportamento inadequado.



Essa não é a primeira briga entre as participantes, que já discutiram junto de Fernando. Ele foi eliminado na Roça desta semana, mas já jogou água em Tamires.



Com relação à briga das participantes, entre outras discussões que envolveram água e algumas cusparadas, tanto a produção quanto a apresentadora Adriane Galisteu avisaram que o comportamento poderia gerar uma penalidade.



Nas redes sociais, internautas pedem para que o momento da briga seja avaliado pela produção, já que Martina deu um tapa na mão de Tamires enquanto ela segurava o spray.



Outros defenderam que a peoa estava "se defendendo". "Se a Martina for expulsa a Tamires também vai, até porque jogar spray no rosto em direção dos olhos de uma pessoa vai contra integridade física da Martina", comentou um.

Veja também