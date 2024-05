A- A+

CINEMA ''A Festa de Léo'', filme de estreia do Nós do Morro, sai premiado de festival internacional Além de Cíntia Rosa ser premiada como melhor atriz, o filme recebeu uma menção honrosa do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin)

"A festa de Léo", primeiro longa-metragem produzido pelo núcleo de cinema Nós do Morro, sai com dois prêmios no XVº Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), que aconteceu neste sábado (11), no Fórum de Lisboa, Portugal. O filme conquistou as estatuetas de Melhor Atriz, para Cíntia Rosa e também a de Menção Honrosa.

“Estes dois prêmios são a confirmação do talento desta produção única, tendo como uma dos diretoras uma moradora de favela, Luciana Bezerra", disse o produtor Diogo Dahl.

O filme ainda conta com um elenco formado pela comunidade do Vidigal e conta com nomes como Roberta Rodrigues, Babu Santana e Neusa Borges.

História do filme

O longa narra a história de Rita (Cíntia Rosa), uma mãe que tem o sonho de dar uma festa grande para os 12 anos do filho, Léo (Nego Ney). Para realizar seu desejo, ela juntou dinheiro por muito tempo trabalhando na praia, mas perto da data da festa, descobre que seu marido ( Jonathan Haagensen), roubou o dinheiro para pagar uma dívida perigosa com os moradores locais. A trama gira em torno da corrida contra o tempo da busca de Rita por formas de conseguir o dinheiro para salvar a vida do pai de seu filho e poder comemorar com ele o aniversário de Léo.

O filme estará nos cinemas brasileiros no dia 30 de maio, no Rio, Niterói, São Paulo, Florianópolis, BH, Brasília, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Goiânia e Belém.

Ele foi lançado em 2023, na Première Brasil do Festival do Rio e seguiu por diversos festivais de cinema nacionais e internacionais, até o último sábado, no Festin (Lisboa, Portugal). Ele ainda passará pelo Egypt International Film Festival ( Cairo, Egito) e no Imo International Film Festival (Owerri, Nigéria) que acontecem novembro.

Veja também

MÚSICA Quem é o pai de santo de Anitta? Cantora frequenta terreiro de candomblé há dez anos