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Com data marcada para acontecer, entre os dias 12 e 15 de novembro, a 21ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) acontecerá sob o tema "Raízes em papel, sonhos em bytes", propondo refletir a relação entre autores e leitores diante das transformações contemporâneas da literatura.

A programação de 2026, cujo coordenador-geral é Antônio Campos, terá como principal novidade a integração do festival ao Rec'n'Play.

Descentralização

Neste ano, a Fliporto ocupa um novo espaço principal, o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, no bairro de Santo Antônio, mas a descentralização da programação também chama a atenção. Com o objetivo de ampliar o território de encontros, cultura e circulação de ideias, a edição de 2026 terá, no mínimo, oito eixos distribuídos por Recife.



O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco contará com 15 mesas literárias de debate, que incluem a participação de escritores, poetas, professores e outros convidados. A programação completa será divulgada até o dia 20 de outubro. O Instituto Dom Hélder Câmara, Instituto Cervantes e o Espaço Janete Costa estão entre os locais confirmados para este ano.



Fliporto + Rec'n'Play

Para Antônio Campos, advogado, escritor, membro da Academia Pernambucana de Letras (APL), associado à Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e coordenador-geral da Fliporto, a 21ª edição do evento é um marco no cenário cultural de Pernambuco.

"Fliporto 2026 representa a consolidação dessa festa literária, que também é um movimento cultural e, que, neste ano, traz algo de novo: a parceria com o Rec'n'Play", destacou Antônio, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

O espaço Fliporto no Rec'n'Play, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife, terá duas palestras diárias à tarde, entre os dias 11 e 14 de novembro. A programação propõe discutir a leitura como uma prática para refletir, a força do livro físico e o crescimento do mercado de audiolivros, impulsionado pela consolidação da inteligência artificial (IA).



O coordenador-geral revela que a organização do festival do Porto Digital acreditou na importância dessa reflexão na integração dos eventos.



Homenagens

Com o subtema voltado para a produção literária latino-americana e caribenha, a Fliporto Literatura 2026 prestará homenagem ao escritor Marcus Accioly (1943-2017), natural do município de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco.



Um livro seu nunca publicado está sendo revisado para veiculação, mas uma plaquete (livro curto) com um capítulo do material será lançada durante a festa literária. "Marcus Accioly era um poeta épico e importante de Pernambuco", expressa Antônio.



Na 2ª Fliporto Arte, a artista visual e sonora, curadora, pesquisadora independente, escritora e editora Ana Lira, será homenageada. Esta nova edição é realizada no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu, também entre os dias 12 e 15 de novembro, que reunirá 48 expositores.



Nascida em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Lira transitou e conectou diferentes espaços ao longo da carreira tendo a coletividade como parte intrínseca do trabalho, fazendo jus ao estreitamento da relação entre arte e literatura desta programação.



Parceria com o MEC

Outra novidade da Fliporto é a participação do Ministério da Educação (MEC), com ação voltada à democratização do acesso à leitura digital durante a edição deste ano. A parceria apresenta a biblioteca digital gratuita, chamada de MEC Livros, com totens digitais instalados no Gabinete Português de Leitura e na Livraria Jaqueira, reunindo obras literárias da plataforma.



SERVIÇO

Fliporto 2026 - "Raízes em papel, sonhos em bytes"

Quando: de 12 a 15 de novembro

Onde: Gabinete Português de Leitura de Pernambuco - Rua do Imperador Pedro II, 290, Santo Antônio

Ingressos e programação completa será anunciada em breve

Informações: @fliporto

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