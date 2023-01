A- A+

TELEVISÃO À frente do "Caldeirão", Marcos Mion consegue imprimir sua identidade nas tardes da Globo "Caldeirão com Mion" acontece nos sábados, às 15h40

A tevê sempre fascinou Marcos Mion. Para além dos tentadores holofotes da fama, o apresentador de 43 anos gosta também dos bastidores das produções. Há pouco mais de um ano à frente do “Caldeirão com Mion”, ele herdou alguns quadros e projetos de Luciano Huck, seu antecessor no horário vespertino, como o “Tem ou Não Tem”. Mas já faz alguns meses que Mion passou a injetar seu DNA no programa e participar da gestação de novos quadros, como o “Caldeirola”.

“Poder participar do processo criativo do ‘Caldeirão’ é algo que me traz ainda mais segurança e conforto para criar e imprimir minha personalidade no programa. Sem contar que uma das coisas que mais ocupavam espaço no meu sonho de estar na Globo era a oportunidade de criar com pessoas que são crias da tevê e que entendem muito de tevê. É uma honra”, vibra.

Desde agosto de 2021 no elenco de apresentadores da Globo, Mion tem apresentado uma trajetória ascendente na emissora. Substituto de Luciano Huck nas tardes de sábado, o apresentador também já circula por outros canais do Grupo Globo, como o Multishow, onde comandou o reality-show “Túnel do Amor”, e participou da transmissão do “Rock in Rio 2022”. “Sou só gratidão. Fico feliz que, mesmo com toda festa e recepção surreal que recebi da Globo, eles estão me fazendo construir minha carreira lá dentro passo a passo. É a única forma de se criar raízes fortes e confiança sólida”, elogia.

Após mais de 10 anos na Record, a chegada de Mion à Globo foi cercada de especulações. Desde o fim de seu ciclo na emissora de Edir Macedo, o nome do apresentador era ventilado nos corredores dos Estúdios Globo. Nas redes sociais, Mion acompanhou, com ansiedade, a repercussão da evolução das notícias até o dia da assinatura de contrato.

“Foi algo inacreditável o carinho e torcida da galera da internet para eu ir para a Globo. A cada movimentação na emissora, eles colocavam meu nome nos assuntos mais comentados das redes sociais dizendo ‘Agora é o Mion’. Isso não tem preço. É aquela história do sonho que, ao ser compartilhado, torna-se realidade”, afirma.

Mion segue no comando de quadros de sucesso do vespertino, como o “Sobe o Som”. A produção também conta com a participação do ator Lúcio Mauro Filho, que fica à frente da banda Lúcio Mauro e Filhos. Na produção musical, os participantes têm a missão de descobrir qual artista está por trás do telão. “Quando você ama o que faz, tem experiência e é preparado para aquilo, os desafios viram apenas características do trabalho, viram motivação. Tudo que há de difícil nesta experiência nova me dá muito prazer”, aponta.

