TELEVISÃO À frente do "Let Love", do Multishow, Sabrina Sato ganha espaço nos canais Globo O programa é exibido de segunda a sexta, às 22h30 e os episódios disponíveis no Globoplay

A televisão é muito mais do que o local de trabalho de Sabrina Sato. A apresentadora, que surgiu aos olhos do grande público na terceira temporada do “Big Brother Brasil”, também é uma espectadora fiel da tevê. Não à toa, ela tinha uma curiosidade enorme para conferir o resultado final das gravações do programa “Let Love”, que vai ao ar no Multishow e também está disponível para os assinantes Globoplay, mesmo após comandar a produção ao lado de João Vicente de Castro. “Fiquei surpresa demais quando vi os primeiros episódios. Na hora que estamos gravando, ficamos muito envolvidos com tudo. É uma entrega muito grande. Ficava pensando como a equipe da edição iria resumir aquele caos todo”, explica.

Sucesso pelo mundo, o formato da ITV Studios originalmente holandês reúne em seu elenco pessoas solteiras de diferentes regiões do Brasil, formando um time diverso de pretendentes. Desde a conquista e as declarações de amor, costuradas por silêncios estranhos, momentos quentes e as famosas DRs, o público acompanha a formação de casais e o desenrolar dessas relações, com a expectativa de descobrir, a cada par, se o match é um lance repentino ou pode evoluir para um relacionamento. “É um programa sobre quem acredita no amor. Todo mundo que veio participar acreditava no amor e que daria certo com alguém. E quem apresenta também acredita no amor ainda, viu? (risos)”, brinca.

As gravações de “Let Love” promoveram encontros animadores não apenas entre os participantes. Sabrina dividiu o comando da produção com João Vicente, que foi seu namorado entre 2013 e 2015. Apesar do pouco contato nos últimos anos, o ex-casal reaqueceu a conexão de duas décadas. “Brinco que realizamos primeiro nossos sonhos eróticos e, agora, estamos realizando nossos sonhos profissionais (risos). Foi muito legal ver como o João amadureceu e ficou mais interessante. Ficou mais legal, mais gato e mais talentoso do que já era. Fiquei surpresa positivamente”, elogia.

Ao contrário dos demais realities de namoro, o “Let Love” permite uma maior interação entre participantes e apresentadores. Para movimentar as relações ou quebrar um gelo entre os casais, Sabrina e João Vicente também entram em ação como hosts em visitas surpresas, sempre recheadas de bom humor, leveza e sensibilidade. “Esse casting foi feito de uma forma bem diferente. Se entregar para alguém em 24 horas, não é fácil. Exige um excesso de intimidade. Temos um casal maduro e experimente. São pessoas que a gente conhece e que encontramos no nosso dia a dia. É algo muito próximo do público”, valoriza.

Após quase 10 anos, Sabrina Sato deixou a Record no ano passado. De lá para cá, ela assinou com a Globo e tem feito um verdadeiro tour pelos canais e pelo serviço de streaming da emissora. No último ano, ela integrou o elenco do “Saia Justa” e comandou o inédito “Desapegue se for Capaz”, ambos do GNT. Na Globo, Sabrina esteve na bancada de jurados do “The Masked Singer Brasil” e à frente de um quadro de viagens no “Fantástico”. “Foram meses muito intensos, mas as coisas não vão desacelerar. Em janeiro, eu já começo a gravar uma nova temporada do ‘Masked’ e também gravo o ‘Carnaval da Sabrina’. Vai ser um mês corrido, mas fico feliz com toda essa rotina quente. Amo demais o meu trabalho”, vibra.

