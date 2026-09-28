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"A Gaivota", clássico de Tchékhov, ganha montagem no Hermilo Borba

Espetáculo da Cobogó das Artes será apresentado nesta quinta (1º), sexta (2) e sábado (3) no Teatro Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife

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Montagem "A Gaivota" será apresentada no Hermilo Borba Filho, Bairro do RecifeMontagem "A Gaivota" será apresentada no Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife - Foto: Divulgação/ Cobogó das Artes

Há quem a tenha como comédia. Outros a leem como drama. Mas no Recife, a encenação de "A Gaivota", um clássico do dramaturgo russo Anton Tchékhov, vai ganhar uma interpretação mais lúdica e com dinâmica de texto pela escola Cobogó das Artes, em três sessões marcadas para os próximos dias 1º, 2 e 3 de outubro no Teatro Hermilo Borba Filho, Bairro do Recife.

Com preparação de elenco e adaptação de texto por Madu Melo, a montagem traz no elenco Sílvio Nilo, Carolina Kausch, Tayná Camilli, Ziel Almeida, Sofia Patu, Pedro Simba, Heitor Victor e Lúcia Selene.

Reforçando a atemporalidade da obra, a peça, de acordo com Madu, se propõe também "a uma reflexão sobre a relação dos artistas com o fazer artístico e os limites que estão dispostos a ultrapassar para realizar seus desejos", explica ela.

 

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Enredo
Com assistência de direção de Lúcia Selene, produção executiva de Adfriano Portela e direção de produção de Rafaella Gomes, a adaptação no Recife traz à tona a história escrita no século XIX, que se passa em uma propriedade rural e acompanha quatro artistas com ambições, desejos e frustrações que se chocam.

Kóstia, que sonha em ser escritor, é apaixonado por Nina. Já Arkádina é atriz e mãe de Kóstia. E Trigórin, também escritor, é amante de Arkádina.

O ponto de partida vem com a decisão de Kóstia de encenar uma peça experimental protagonizada por Nina, desencadeando tensões familiares e conflitos amorosos e existenciais.

SERVIÇO
Montagem de "A Gaivota", de Anton Tchékhov, pela Cobogó das Artes
Quando: de quinta (1º) a sábado (3), às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
A partir de R$ 25 na bilheteria do teatro e no instagram da Cobogó (@cobogodasartes)
Informações: @cobogodasartes




 

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