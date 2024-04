"A galera não toma banho": Influenciadora viraliza ao postar vídeo sobre "mau cheiro" de europeus

A- A+

Durante uma viagem a Copenhague, na Dinamarca, a influenciadora Monique Escapeti decidiu compartilhar com seus seguidores uma questão que chega a ser cultural e por vezes diferencia o Brasil da Europa: a quantidade de banhos e o cuidado com a higiene pessoal. Em uma publicação realizada nesta terça-feira no seu perfil no TikTok, Monique reclamou sobre o mau cheiro das pessoas no transporte público na Dinamarca.

"Gente, se tem uma coisa impressionante em qualquer lugar da Europa é o fedor de cecê. É surreal isso" contou Monique.

O vídeo viralizou e muitas pessoas opinaram sobre a questão nas redes sociais.

"O pior é que é inverno, está todo mundo de casaco, e mesmo com a galera usando casaco está um fedor absurdo. Quando a gente viaja para a Europa no verão, é ainda pior. É desumano. A galera não toma banho. A gente vê várias pessoas com a pele super bem cuidada, você vê as meninas com a pele bem cuidada, com produtos caros, com o cabelo maravilhoso, mas elas são fedidas. É um fedor ácido que eu não sei dizer"

Nos comentários, outros brasileiros contaram experiências próprias no Velho Continente e as diferenças culturais e econômicas atreladas à higiene pessoal.

"É um fedor que eu nunca senti no Brasil. É de arder o nariz, e não estou exagerando", escreveu um.

A repercussão do vídeo também chegou no Twitter, e brasileiros que moraram na Europa relataram a incompatibilidade do número de banhos por dia com o padrão europeu. Alguns, inclusive, disseram que precisaram pagar valores adicionais devido ao gasto de água acima do esperado pelos locatários.

No TikTok, um seguidor ressaltou que apesar de Monique reclamar do cheiro, a situação, segundo ele, não é exclusiva da Europa.

"Quem fala de cheiro ruim em transporte público na Europa nunca pegou um ônibus ou metrô lotado em horário de pico no Brasil, não é possível..."

A situação foi tão comentada que Monique decidiu responder o seguidor com outro vídeo, desta vez gravado em Barcelona. Nele, a influencer responde que é usuária de transportes públicos no Brasil.

"Sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, então pego transporte público a minha vida inteira. Anos e anos pegando metrô e nunca senti esse cecê como eu relatei no vídeo. Pegando metrô em horário de pico, naquele vuco-vuco, naquele aperto. Impressionante como em um minuto de vídeo as pessoas já começam a julgar você"

