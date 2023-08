A- A+

Leilão Beneficente A Galeria Terra Brasilis realizará seu terceiro leilão beneficente de arte na próxima semana Evento será em prol do Movimento Pró Criança, que promove o direito à cidadania de jovens nas periferias do Recife há três décadas

A Galeria Terra Brasilis, do Marchand Ricardo Bandeira de Melo, realizará seu terceiro leilão beneficente de arte (através do Whatsapp), e parte do montante arrecadado será direcionado para o Movimento Pró Criança. O evento acontecerá na quarta-feira (30) e quinta-feira (31), às 20h.

Obras de artistas consagrados como Reynaldo Fonseca, Francisco Brennand, Abelardo da Hora e José Cláudio serão leiloadas com valores iniciais bastante atrativos. Artistas da cena atual da arte Pernambucana também foram selecionados pelo Marchand. Entre eles estão Gabriel Petribú, Pietro Severi, Mané Tatu, Romero de Andrade Lima, Antônio Mendes e outros.

Há três décadas, o Movimento Pró Criança atende às periferias do Recife, nas quais mais de 50 mil vidas já foram transformadas. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à educação, esporte e cultura para crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

"Nossos dois primeiros leilões foram sucessos absolutos. Esta terceira edição será maior, serão 61 lotes, mas com a mesma curadoria que fizemos nas edições anteriores” afirma Ricardo Bandeira de Melo, da Galeria Terra Brasilis.

O espaço abriu em outubro de 2022 e, desde então, realizou dois leilões beneficentes, em prol do Projeto ARIA Social e do Centro Social Dom João Costa. No momento, a galeria está fechando a agenda para eventos beneficentes em 2024.

Serviço

3º Leilão Beneficente Galeria Terra Brasilis em prol do Movimento Pró Criança

Quarta-feira (30) e quinta-feira (31), às 20h

Através do Whatsapp

Mais informações: (81) 99479-2561

Veja também

LANÇAMENTO "Escrever é necessidade de resistência", diz autora indígena