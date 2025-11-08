A- A+

FAMOSOS A "gata" de Pabllo Vittar: quem é a irmã gêmea que raramente aparece ao lado da drag queen Phamella Rodrigues vive em Minas Gerais, enquanto a artista e a mãe moram em São Paulo

Elas raramente aparecem juntas, mas Pabllo Vittar tem uma irmã gêmea. Pois bem, a artista — considerada “a próxima grande drag queen do mundo” pelo jornal americano The New York Times — e Phamella Rodrigues posaram lado a lado enquanto celebravam seus 32 anos, na semana passada.



O aniversário foi comemorado de forma simples, com um bolo, e o registro foi compartilhado no perfil da pedagoga apenas na sexta-feira (7).

“Feliz nosso dia, feliz mais uma primavera e feliz novo ciclo. Te amo”, escreveu Phamella ao compartilhar as fotos raras com Pabllo.





Phamella Rodrigues é a irmã gêmea de Pabllo Vittar — Foto: Reprodução/Instagram

O motivo desse aparente distanciamento entre a artista e a sua irmã gêmea é que Pabllo Vittar e a mãe, Verônica Rodrigues, moram em São Paulo e Phamella, em Uberlândia (MG). A família, na verdade, é do Maranhão.



Enquanto a drag queen segue uma vida artística agitada, Phamella prefere viver longe dos holofotes. Apesar disso, ela publica fotos e outros registros em vídeo das maratonas e corridas que participa. E Pabllo comenta em várias publicações com emojis de coração ou com elogios como: “O muk da gata” (em uma foto que a irmã mostrava os músculos), “gata, não, amor! Belíssima”, “linda”…

Formada em pedagogia, Phamella é mãe de um menino e diz ser “gym lover” (que ama malhar). Entre os conteúdos que publica no Instagram, ela comemora as corridas que participa: “Ser campeã é muito bom, mas poder cruzar a linha de chegada superando o meu eu de ontem, apreciando o percurso mesmo que por vezes ele seja desafiador vai muito além do que subir no pódio. É superação pessoal. É maravilhoso! Esse post não é somente sobre corrida”.

