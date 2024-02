"A gente faz a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem", diz Rodriguinho para MC Bin Laden

A- A+

Em conversa com MC Bin Laden no BBB 24, Rodriguinho desabafou sobre a convivência na casa e o tratamento que recebe dos outros brothers. No Quarto Gnomo, ele afirmou que os dois fazem a mesma coisa que os artistas que se apresentam no programa e que ninguém vai “chegar para o Thiaguinho e mandar limpar a cozinha”.

“Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem. Qual é a diferença dos caras que estão tocando ali no palco para a gente? Não tem nenhuma. Você não vai lá chegar para o Thiaguinho e mandar limpar a cozinha”, disse Rodriguinho.

Em seguida, Rodriguinho comentou que não gosta quando outros brothers do BBB 24 esqueçam que ele é artista fora do reality.



“A gente faz a mesma coisa. Eu não gosto que às vezes esqueçam isso, e eu vejo que o tempo todo o pessoal esquece disso aqui dentro. Eu não gosto que esqueçam. [...] Então não valeu nada tudo que eu vivi na minha vida, só porque eu tô com vocês na mesma casa, nada valeu? A gente tem experiência”, acrescentou o pagodeiro.





