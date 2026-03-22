'A gente respirava teatro', diz filha de Juca de Oliveira em velório do pai

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Juca de Oliveira, que morreu nesse sábado (21), aos 91 anos, foi enterrado no Funeral Home, na Bela Vista, em São Paulo. Ele estava internado desde o último dia 13, no Hospital Sírio-Libanês. O velório de do ator, diretor e autor e a presença da família de muitos amigos, que destacaram seu legado.

Filha de Juca, Isabella Faro de Oliveira contou que sua filha, neta do dramaturgo, que na TV ficou marcado pelo papel do cientista Dr. Augusto Albieri, na novela "O Clone", deve seguir os passos do avô:



“O Juca foi um pai maravilhoso. Eu sou filha única, eu trabalho com teatro. A gente sempre respirou teatro, eu não tenho palavras para agradecer ao meu pai, a gente era muito ligado. Tenho uma filha de 4 anos que era apaixonada por ele e eu acho que isso é o maior legado que ele tem. Ela ama teatro, provavelmente vai seguir a carreira dele e eu vou ter muito orgulho”, disse ela.

A atriz atriz Miriam Mehler disse : “Ele era um ser humano fantástico. O Juca vai fazer muita aqui nesse nosso universo como uma pessoa maravilhosa que ele era e como um autor, um homem de teatro, de televisão. É muito doloroso o Juca ter ido embora. Mas, no mínimo, ele não sofreu tanto”.

“O Juca deve estar agora escrevendo uma comédia divina”, brincou o ator Nilton Bicudo.

Um episódio durante os ensaios da peça ‘Às Favas com Escrúpulos’ foi lembrado pelo Presidente da Academia Paulista de Letras, Gabriel Chalita:

“Ele escreveu e nós fomos à casa da Bibi (Ferreira) fazer uma leitura. Teve um momento da peça em que a Bibi passa mal. Ele levantou para acudir, e ela falou: ‘está no texto, estou respeitando o texto’. Então a gente vê esses grandes ícones da cultura, as novelas que ele fez, as peças de teatro, como escritor, como ator. E era um homem de uma cordialidade, de um amor pela vida extraordinária. É um grande legado que ele deixa”, disse.



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