ROMANCE 'A gente viveu um amor e uma amizade linda e verdadeira', lembra cantor sobre romance com Preta Gil

Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, falou pela primeira vez à imprensa sobre o romance com Preta Gil. Fenômeno na Bahia com o hit 'O baiano tem o molho', o artista ofereceu muito apoio e carinho à cantora durante a luta dela contra o câncer. Os dois mantiveram um relacionamento que a cantora descreveu, à época, como uma "amizade gostosa" ou um "affair sem rótulos".



- A gente viveu um amor e uma amizade verdadeira e linda que só eu sei. Não gosto de falar publicamente porque as pessoas criaram muitas histórias e títulos que desrespeitosos num momento em que a gente estava batalhando, lutando numa verdadeira troca de amor e carinho. Tentei blindar isso ao máximo - contou ele em entrevista ao GLOBO.

E continuou:

- Hoje consigo viver com esse carinho no meu coração e nos dias difíceis, minha família me apoia. Estamos no mês da consciência negra e sem ela, que foi uma das maiores mulheres negras desse país. Teve representatividade e uma voz muito forte, uma potência enorme que ajudou muita gente. Que nunca esqueçam dela.

O Kannalha esteve ao lado de Preta Gil em momentos significativos, incluindo a batalha por recuperação após internações. Amigos contam que ele foi um parceiro presente, carinhoso e acolhedor, o que trouxe leveza e alegria para a cantora em um período sensível de sua vida.

Danrlei e Preta foram vistos juntos em diversas ocasiões, como no carnaval de Salvador e em festivais. Preta Gil chegou a agradecer publicamente o apoio dele, ressaltando como a presença e o incentivo de O Kannalha a ajudaram. Após a morte dela, O Kannalha prestou homenagens emocionantes nas redes sociais, chamando-a de "para sempre meu sol" e se despedindo dela em cerimônias de velório e cremação. Também a homenageou em show.

Na mesma entrevista ao GLOBO, O Kannalha falou sobre seu hit 'O baiano tem o molho' ter virado trilha sonora para memes que mostram a maratona de Wagner Moura na divulgação do filme 'O agente secreto' de Kleber Mendonça Filho. A equipe do filme também escolheu a música para embalar o vídeo oficial de divulgação do longa, além de ter convidado O Kannalha para fazer um show na premiére em Salvador. Lá, Wagner colocou ainda mais lenha na fogueira fazendo, devagarinho, o passo da 'batedeira', dança que Kannalha costuma fazer no palco, na sacada do Cine Glauber Rocha.

- Cantar ao lado de Wagner Moura foi a realização de um sonho, O filme virou meu amuleto.

Foi Preta aliás, quem apresentou Danrlei a atriz Alice Carvalho, também no elenco de "O agente secreto", de quem o artista virou amiga

- Preta foi esse ponto em comum bonito entre eu e Danrlei. Ela que fez nascer esse carinho recíproco entre nós. Acho revolucionária a maneira como convivem no corpo dele o dionisíaco e a doçura, de um cara carinhoso e bom demais no que faz. É o som da rua e do quadril - define Alice.

