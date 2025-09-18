''A Grande Viagem da Sua Vida'' se contenta com pouco em romance previsível; leia crítica

A- A+

Filmes de romance com viagem no tempo exploram quais consequências o passado tem no presente, incentivando o público a refletir sobre o impacto das escolhas. Esse também é o intuito de "A Grande Viagem da Sua Vida", longa-metragem protagonizado por Margot Robbie e Colin Farrell, que estreia nos cinemas brasileiros hoje, com a (falsa) promessa de uma intensa jornada.

Jornada

Na trama de "A Grande Viagem da Sua Vida", David (Farrell) e Sarah (Robbie) se conhecem no casamento de um amigo em comum, descobrem morar na mesma cidade, flertam e nada acontece. Por coincidência do destino, os dois alugaram um carro equipado com um GPS incomum, após uma triagem nada convencional da agência de locação, comandada por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") e Kevin Kline ("Um Peixe Chamado Wanda") - é a cena mais bem-humorada do filme.



Os dois protagonistas se encontram na estrada e a partir disso são guiados pelo GPS do carro de David para lugares remotos, que contam com a presença de uma porta para ser atravessada, tipo o guarda-roupa de "As Crônicas de Nárnia". As portas transportam os personagens para momentos-chaves do passado de cada um, enquanto eles se entendem, a paixão (deveria) florescer.



Tropeços

O diretor de "A Grande Viagem da Sua Vida", o sul-coreano Kogonada, também dirigiu "’Columbus’’, filme em que Jin e Casey conhecem um ao outro ao percorrer a arquitetura da cidade-título, provocando o espectador com diálogos honestos e humorados. Esse mesmo efeito é inexistente na nova produção do diretor, restando ao público se contentar com a previsibilidade do romance.



Em seu primeiro longa-metragem, "Columbus", os contextos de cada protagonista ganham força quando os dois dividem a tela juntos, mas em "A Grande Viagem da Sua Vida" o efeito é contrário. Os personagens de Farrell e Robbie funcionam melhor separados em razão da ausência de química entres os dois em cena, principalmente para quem assistiu a alguma das entrevistas dos atores promovendo o filme - eles exalam carisma!



Kogonada divide esse tropeço com o roteirista do filme, Seth Reiss. O escritor nem parece ter sido um dos responsáveis pelo texto sedutor de "O Menu", conduzindo a trama do mais recente longa através de clichês do gênero. Sem as subversões necessárias para surpreender o público, a obra ainda proporciona conversas entediantes que parecem ter saído da letra de "Diferença Mara", de Juliette.



Críticas

Os elementos da realidade mágica proposta em "A Grande Viagem da Sua Vida" poderia funcionar, como funcionam em "Meia-noite em Paris" ou "Questão de Tempo", ambos os filmes de romance com viagem no tempo que conseguem cativar o espectador. Acredito que esse problema teria sido resolvido se Kogonada estivesse presente na escrita do roteiro do novo longa, assim como esteve nas duas obras anteriores.



Tanto "Columbus", quanto "A Vida Depois de Yang" alcançaram 96% e 89%, respectivamente, no agregador de avaliações de críticos de cinema do Rotten Tomatoes. No site, "A Grande Viagem da Sua Vida" atingiu 48% após 52 críticas, uma queda abrupta que chama a atenção dentre as obras de Kogonada.



Ainda sim, os protagonistas detêm problemas reais e quando esses momentos de reflexão surgem separadamente para cada personagem, o estrelismo de Margot Robbie e Colin Farrell brilha em "A Grande Viagem da Sua Vida" e faz jus ao status dos dois astros.



