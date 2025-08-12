Ter, 12 de Agosto

literatura

"A Herança Perdida", primeiro livro de Mateus Amaral, chega às prateleiras em outubro

O enredo conta a história de uma jornada de fantasia e amor LGBTQIA+

Capa do livro "A Herança Perdida", de Mateus AmaralCapa do livro "A Herança Perdida", de Mateus Amaral - Foto: Divulgação

O primeiro livro do  escritor pernambucano Mateus Amaral, "A Herança Perdida", estreia em outubro e está disponível em pré-venda pela plataforma de financiamento coletivo Catarse, onde leitores podem apoiar o projeto antecipadamente e garantir conteúdos extras.

O enredo se passa no mundo de Almubarim e conta a história de um romance entre protagonistas LGBTQIA+ no meio de uma jornada de fantasia inspirada em clássicos da literatura como "Eragon", "Senhor dos Anéis" e "As Crônicas de Nárnia".

“Eu queria escrever algo que fizesse uma ponte maior entre alta fantasia e romance, onde é possível ter um mundo vasto e detalhado, mas ter espaço para os sentimentos genuínos dos personagens.”, afirma o autor.
 

*Com informações da assessoria de imprensa

