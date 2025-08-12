A- A+

literatura "A Herança Perdida", primeiro livro de Mateus Amaral, chega às prateleiras em outubro O enredo conta a história de uma jornada de fantasia e amor LGBTQIA+

O primeiro livro do escritor pernambucano Mateus Amaral, "A Herança Perdida", estreia em outubro e está disponível em pré-venda pela plataforma de financiamento coletivo Catarse, onde leitores podem apoiar o projeto antecipadamente e garantir conteúdos extras.

O enredo se passa no mundo de Almubarim e conta a história de um romance entre protagonistas LGBTQIA+ no meio de uma jornada de fantasia inspirada em clássicos da literatura como "Eragon", "Senhor dos Anéis" e "As Crônicas de Nárnia".

“Eu queria escrever algo que fizesse uma ponte maior entre alta fantasia e romance, onde é possível ter um mundo vasto e detalhado, mas ter espaço para os sentimentos genuínos dos personagens.”, afirma o autor.



*Com informações da assessoria de imprensa

