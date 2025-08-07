'A Hora Do Mal', 'A Melhor Mãe Do Mundo', 'Paterno' e mais: confira os filmes em cartaz nesta semana

A- A+

A programação de filmes em cartaz ganha grandes estreias a partir desta quinta-feira (7). Entre os destaques, estão "A Hora Do Mal", terror estrelado por Julia Garner, Josh Brolin e Benedict Wong, e "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!", filme de comédia com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. No cinema nacional, "Paterno", longa-metragem que traz Marco Ricca como protagonista, é ambientado no Recife. Confira o que pode ser visto nos cinemas do Grande Recife até 6 de agosto:



ESTREIA

''A Hora Do Mal''

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.

Direção: Zach Cregger



''Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!''

A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.

Direção: Nisha Ganatra



''Drácula: Uma História De Amor Eterno''

Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele vê uma mulher parecida com sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino.

Direção: Luc Besson



''A Melhor Mãe Do Mundo''

Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.

Direção: Anna Muylaert



''Pequenos Invasores''

Norman é um adolescente comum que gosta de alienígenas e tem uma preocupação acima da média com o futuro do nosso planeta. Tudo se torna muito real quando três alienígenas microscópicos que mantêm a paz caem em seu chá gelado e ficam presos no cérebro de Norman.

Direção: Paul Louis Meyer, Gerhard Painter



"Paterno"

Envolvido em um empreendimento imobiliário em uma área popular do Recife, para um projeto de sua empresa familiar, Sérgio (Marco Ricca) vive entre as heranças duvidosas (práticas e pessoais) repassadas pelo pai já velho, e as tentativas de manter contato com o filho, à beira da idade adulta. Um personagem em crise, que se vê desconectado de seu tempo: não mais funcionando pelas regras que vieram antes, mas incapaz de se relacionar com o futuro que se aproxima. Que lugar lhe resta nesta cidade, país, mundo?

Direção: Marcelo Lordello







EM CARTAZ



"Amores Materialistas"

Lucy (Dakota Johnson) é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry (Pedro Pascal), um empresário romântico e misterioso e John (Chris Evans), um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão na mulher.

Direção: Celine Song

"Família à Prova de Balas"

Ray Hayes (Kevin James) é um ex-policial que tenta levar uma vida tranquila como marido e pai de família, mas tem um pequeno detalhe: ele também trabalha para a máfia. Prestes a largar o mundo do crime para abrir um restaurante com sua esposa Alice (Christina Ricci), Ray só precisa cumprir uma última missão. Mas quando tudo dá errado, ele se vê em uma corrida contra o tempo para salvar sua família — que não faz ideia de nada. A noite promete pancadaria e muita confusão... mas em nome da família, Ray vai até o fim.

Direção: Edward Drake

"A Morte de Um Unicórnio"

Um pai (Paul Rudd) e uma filha (Jenna Ortega) acidentalmente atropelam e matam um unicórnio enquanto estavam a caminho de um retiro de fim de semana, onde seu chefe bilionário tenta explorar as propriedades curativas milagrosas da criatura.

Direção: Alex Scharfman

"Atena - A história de uma Justiceira"

Atena (Mel Lisboa), uma mulher que sofreu abusos por parte de seu pai na infância, transforma sua dor em determinação para combater a violência contra mulheres. Ela forma um grupo que atrai, captura e julga agressores, atuando como um tribunal clandestino. Carlos (Thiago Fragoso), um repórter investigativo, descobre a existência desse grupo e passa a acompanhar suas atividades de perto. A jornada de Atena toma um rumo pessoal quando ela descobre o paradeiro de seu pai em Montevidéu. Com o apoio de Carlos, ela parte em busca de vingança, confrontando não apenas seu passado traumático, mas também as implicações morais de suas ações.

Direção: Caco Souza

"Filhos"

Eva, uma agente penitenciária otimista, enfrenta um dilema que muda sua vida quando um jovem de seu passado é transferido para a instalação onde ela trabalha.

Direção: Gustav Möller

"Nada"

Ana está montando uma exposição de suas obras de arte quando é forçada a retornar à fazenda onde passou sua infância. Tereza, sua irmã, foi atingida por uma doença enigmática que altera seus estados de consciência. Durante sua estadia, Ana tem que enfrentar os mistérios de sua própria memória.

Direção: Adriano Guimarães.

"Aldo Baldin - Uma vida pela Música"

Aldo Baldin - Uma Vida pela Música é um documentário operístico que revela o talentoso tenor Aldo Baldin em sua jornada, desde um início humilde no interior do Brasil até se tornar um dos maiores tenores líricos do mundo em sua época. Cantou com os maiores maestros, se apresentou nas mais famosas salas de concerto e gravou mais de 100 discos. Sua história é contada em primeira pessoa pelo próprio tenor e por músicos, amigos e familiares, que revivem a carreira única desse grande artista brasileiro.

Direção: Yves Goulart







''O Ritual''

Dois padres — um questionando sua fé e outro dono de um passado conturbado — devem colocar de lado suas diferenças para tentar salvar uma jovem usando o exorcismo.

Direção: David Midell







"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

O filme apresenta Reed Richards/Sr. Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto enfrentam seu maior desafio até então. Forçados a equilibrar seus papéis de heróis com a força de sua família, eles precisam defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático Arauto, a Surfista Prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e seus habitantes não for suficiente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas.

Direção: Matt Shakman







''Iracema – Uma Transa Amazônica'' (Relançamento)

Um caminhoneiro que trafega pela Transamazônica, a grande rodovia brasileira que atravessa a Floresta Amazônica, conhece uma prostituta e aos poucos percebe os problemas daquela região.

Direção: Orlando Senna e Jorge Bodanzky





''Liçoes De Liberdade''

Tom é um professor estrangeiro que aceita trabalhar em uma escola na Argentina em meados dos anos 1970 e encontra um país dividido, com tensões políticas à flor da pele. Em meio a isso, ele faz uma amizade inesperada com um pinguim que foi resgatado na praia.

Direção: Peter Cattaneo







"Um Lobo entre os Cisnes"

A história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico. Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira seu mentor e aprimora o talento de Thiago até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Direção: Marcos Schechtman e Helena Varvaki







"Monsieur Aznavour"

De uma infância humilde como filho de refugiados à consagração como ícone mundial, Charles Aznavour superou todas as expectativas. Dono de uma voz considerada modesta, ele transformou adversidades em poesia, criando quase 1.200 canções em várias línguas e deixando um legado eterno.

Direção: Mehdi Idir, Grand Corps Malade







"Smurfs"

Feiticeiros malvados capturam o Papai Smurf e os Smurfs embarcam em uma missão para o mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de alguns novos amigos, eles devem descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

Direção: Matt Landon e Chris Miller





"Cazuza: Boas Novas"

Documentário retrata um dos períodos mais intensos, produtivos e simbólicos da trajetória de Cazuza. Entre 1987 e o início de 1989, mesmo enfrentando o diagnóstico de AIDS e um agravamento severo de saúde, o cantor e compositor viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, foi premiado diversas vezes e realizou mais de 40 apresentações com o espetáculo O Tempo Não Para, que se tornaria um dos marcos de sua carreira.

Direção: Nilo Romero, Roberto Moret







"Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado"

Quando cinco amigos inadvertidamente causam um acidente de carro fatal, eles encobrem seu envolvimento e fazem um pacto para manterem o segredo ao invés de encarar as consequências. Um ano depois, o passado volta para assombrá-los e os obriga a encarar uma verdade assustadora: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado, e está determinado a conseguir vingança. Enquanto os amigos são perseguidos um a um por um assassino, eles descobrem que isso já aconteceu antes, e vão atrás de dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda.

Direção: Jennifer Kaytin Robinson







"Uma Bela Vida"

Diante da fragilidade da existência, um renomado filósofo mergulha no universo dos cuidados paliativos ao lado do médico-chefe de um hospital. A partir de reflexões dos pacientes, nascem diálogos sobre a dignidade no fim da vida.

Direção: Costa-Gavras





"O Brilho do Diamante Secreto"

Quando sua vizinha de quarto desaparece, um ex-espião de 70 anos, elegante, que vive em um hotel de luxo na Côte d'Azur, é confrontado pelos demônios do seu passado onde o cinema, as memórias e a loucura colidem.

Direção: Bruno Forzani



"Cloud – Nuvem de Vingança"

Um revendedor de produtos repentinamente se torna alvo de uma onda misteriosa de acontecimentos que coloca sua vida em risco. No filme japonês, Ryôsuke Yoshii (Masaki Suda) trabalha como operário em uma pequena fábrica, mas se dedica de verdade a revender todos os tipos de produtos on-line, desde roupas até equipamentos médicos, com grandes margens de lucro.

Direção: Kiyoshi Kurosawa



"Superman"

Movido pela fé na humanidade e pela esperança em um mundo melhor, Superman embarca em uma jornada para equilibrar suas duas identidades: a de um alienígena de Krypton e a de Clark Kent (David Corenswet), criado em Smallville, Kansas.

Direção: James Gunn







"Jurassic World: Recomeço"

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.

Direção: Gareth Edwards







"F1"

Apelidado de “o maior que nunca foi”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era o fenômeno mais promissor da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado por equipes diversas, quando é procurado por seu ex-companheiro de equipe Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono de uma equipe de Fórmula 1 à beira de um colapso. Ruben convence Sonny a voltar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e provar que ainda pode ser o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato estrela da equipe, determinado a trilhar seu próprio caminho. Mas, quando os motores rugem, o passado de Sonny vem à tona, e ele descobre que, na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu maior rival - e que o caminho para a redenção não pode ser percorrido sozinho.

Direção: Joseph Kosinski







"Elio"

Durante os séculos, os seres humanos enviaram mensagens ao universo em busca de respostas e no novo filme da Disney e Pixar, "Elio", o universo responde! Essa aventura apresenta Elio, um menino apaixonado pelo espaço, com uma imaginação fértil e uma grande obsessão por alienígenas. Quando ele se vê transportado, sem querer, para o Comuniverso, uma organização interplanetária que abriga representantes de galáxias de todo o universo, Elio entra sem hesitar nessa missão épica. Identificado erroneamente como o embaixador da Terra no universo e sem nenhum preparo para esse tipo de pressão, Elio deve forjar novos laços com formas de vida extraterrestre excêntricas, enfrentar crises de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

Direção: Adrian Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian







"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures. Leia a crítica do filme.

Direção: Dean DeBlois







"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp









ESPECIAL

"BTS Army: Forever We Are Young"

De Seul a Los Angeles, do Texas à Cidade do México, o BTS ARMY está em toda parte. FOREVER WE ARE YOUNG mergulha no fandom apaixonado que impulsionou os ícones do pop do século XXI, BTS, a se tornarem um nome conhecido em todo o mundo. Conhecemos fãs em uma convenção dedicada ao BTS, a ReactorCon, em Lewisville, Texas; um instrutor de dança em Seul que ensina exclusivamente coreografias do grupo; e fãs que, desde 2013, organizam ações para ajudar o BTS a dominar as paradas musicais. Desafiando o estereótipo de que fãs de pop são apenas adolescentes histéricas, o ARMY é um movimento intergeracional, culturalmente consciente e socialmente engajado, tão diverso quanto o próprio mundo. O filme captura o poderoso espírito de ativismo e coletividade que transforma o ARMY em um símbolo de esperança e união em um mundo cada vez mais fragmentado.

Direção: Grace Lee, Patty Ahn



"O Ódio" - Cinema da Fundação

O judeu Vinz, o árabe Saïd e o pugilista Hubert vivem no subúrbio de Paris e encaram diariamente a discriminação e os abusos da polícia. Durante um confronto com as forças da lei, Vinz encontra uma arma e jura assassinar um policial caso seu amigo Abdel, espancado em interrogatório, morra em decorrência dos ferimentos.

Direção: Mathieu Kassovitz





