A- A+

CINEMA ''A Hora do Mal'' é o melhor filme de terror do ano e reafirma cineasta no gênero Filme estrelado por Julia Garner fez uma grande estreia nos cinemas mundiais

Em ''A Hora do Mal'', o desaparecimento de 17 crianças de uma mesma turma, durante a madrugada, atrai a atenção para a professora da sala desses jovens, Justine Gandy, interpretada pela atriz Julia Garner (''Ozark'' e ''Quarteto Fantástico - Primeiros Passos'').



Esse mistério inicia uma série de eventos sobrenaturais que desafiam a lógica, provocando inquietação entre os moradores da pequena cidade de Maybrook, principalmente os pais dos estudantes.

‘’A Hora do Mal’’ estreou oficialmente no dia 8 de agosto (com estreia no dia 7 deste mês nos cinemas brasileiros), tendo um grande destaque nas bilheterias neste primeiro fim de semana. O longa-metragem arrecadou US$42,5 milhões nos Estados Unidos, com total de US$70 milhões no debute mundial, superando o valor da produção que custou US$38 milhões.

O filme assumiu a liderança de arrecadação, desbancando ‘’Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’’. O que a nova obra do cineasta Zach Cregger tem de particular para conquistar o público?

Narrativa

A desenvoltura apresentada por Cregger no terror de sucesso ‘’Noites Brutais’’ ganhou mais maturidade em ‘’A Hora do Mal’’. Este é apenas o segundo longa-metragem dirigido (solo) pelo cineasta, que também assinou o roteiro dos dois filmes.

Em uma narrativa semelhante ao visto em ‘’Pulp Fiction: Tempo de Violência’’, Zach Cregger atravessa o mistério da trama através de histórias inter-relacionadas. Na medida que o diretor apresenta os personagens, ele cria uma espécie de caça às bruxas, com o espectador envolvido na busca pela verdade por trás dos eventos sobrenaturais de Maybrook.

Dentre os personagens, temos Archer (Josh Brolin), pai de uma criança desaparecida, que decide fazer a sua própria investigação por conta da demora em encontrar respostas das autoridades. O papel de Brolin é o mais mundano possível. Frustrado com o sumiço repentino do filho, passando noites em claro, ele resolve agir como alguém na situação dele poderia pensar em fazer.

Esse mecanismo narrativo funciona na filmografia de Zach Cregger, como observamos em ‘’Noites Brutais’’. Em ‘’A Hora do Mal’’, o diretor cria tensão, mas também deixado de lado o suspense para demostrar a ótima concisão no humor que percorre o filme em algumas cenas.



Outro destaque é o ator mirim Cary Christopher, de 9 anos, interpretando Alex, o único remanescente da turma. Completam o elenco de ‘’A Hora do Mal’’, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams e Amy Madigan.

Terror do ano

O gênero de terror vem presenteando os fãs do gênero em 2025, após o sucesso de ‘’Pecadores’’ e ‘’Nosferatu’’, o longa-metragem de Cregger afirma o diretor como um dos representantes do horror com ‘’A Hora do Mal’’ em um final intransigente - porém, inevitável.

Veja também