A ideia de R$ 200 milhões de Elon Musk para que seus 11 filhos, de 3 mães diferentes, cresçam juntos

Em uma rua tranquila, ladeada por árvores e propriedades multimilionárias, uma se destaca: uma mansão de 1.300 metros quadrados que parece uma vila arrancada das colinas da Toscana e transplantada para Austin, Texas.

É lá que Elon Musk, de 53 anos, o homem mais rico do mundo e talvez o mais importante apoiador da campanha do ex-presidente Donald Trump, vem tentando lançar a pedra fundamental de um complexo familiar incomum, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com seus planos.

Nos últimos meses, Musk disse a pessoas próximas que imagina seus filhos (11 deles vivos, além de Nevada, morto em 2002) e duas de suas três mães ocupando propriedades adjacentes. Dessa forma, seus filhos mais novos poderiam fazer parte da vida dos irmãos, e Musk poderia tirar um tempo para ficar com eles.





Logo atrás da vila há uma mansão de seis quartos que Musk ajudou a comprar, de acordo com duas das pessoas citadas e registros públicos. O custo total de ambas as propriedades foi de cerca de US$ 35 milhões (o equivalente a R$ 202 milhões, na cotação atual). Quando está em Austin, ele normalmente fica em uma terceira mansão a cerca de 10 minutos de caminhada, disseram as pessoas.

Três mansões, três mães, 11 filhos e um pai bilionário que fica obcecado com a queda nas taxas de natalidade quando não está supervisionando uma de suas seis empresas: é uma situação familiar nada convencional, e Musk parece querer torná-la ainda mais inusitada.

'Ansiedades existenciais'

Defensor da fertilização in vitro, Musk acredita firmemente no aumento da população mundial. Ele até ofereceu seu próprio sêmen a amigos e conhecidos, incluindo a ex-candidata independente à vice-presidência Nicole Shanahan, de acordo com duas pessoas familiarizadas com sua oferta. Shanahan recusou.

Musk tentou manter sua crescente família em segredo. O complexo e seus esforços para preenchê-lo com seus filhos, que antes não eram declarados, não são apenas uma questão pessoal para ele, mas estão enraizados nas ansiedades existenciais que sustentam seu império empresarial.

Ele foi um dos primeiros investidores em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, por causa de suas preocupações com a dependência de combustíveis fósseis. Fundou sua empresa de foguetes, a SpaceX, hoje uma grande contratada do governo, para que Marte pudesse ser colonizado por humanos caso a Terra se tornasse inabitável.

Nos últimos dois anos, ele ficou cada vez mais obcecado com o que vê como outra ameaça: o declínio das taxas de natalidade. Musk acredita que um colapso demográfico global está chegando e acabará com a Humanidade. Sua visão apocalíptica é improvável, de acordo com demógrafos, mas na plataforma X, a empresa de mídia social da qual é dono, ele tem incentivado seus seguidores a terem o máximo de filhos possível.

'Complexo familiar'

pesar de ter entrado para a equipe de Trump em Washington, foi no Texas que Musk instalou muitas de suas operações comerciais e está tentando estabelecer seu complexo familiar. O complexo teve um começo difícil.

Uma das mães, Shivon Zilis, executiva da empresa de tecnologia cerebral de Musk, Neuralink, mudou-se para uma das casas com seus filhos. Mas Claire Boucher, a artista musical mais conhecida como Grimes e mãe de três de seus filhos, está envolvida em uma longa batalha legal com Musk e até agora se manteve fora do assunto.

A terceira mãe é a primeira esposa de Musk, Justine Musk, com quem ele tem cinco filhos vivos, todos adolescentes ou mais velhos. Há vagas no complexo de Austin.

Filhos de Musk

Com Justine Wilson: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian e Nevada (morto em 2002)

Com Grimes: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno

Com Shivon Zilis: Strider, Azure e novo bebê, nascido em 2024

