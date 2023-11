Influenciadora Luana Andrade morre aos 29 anos; saiba mais

A- A+

Morreu a dançarina e assistente de palco do "Domingo legal" Luana Andrade. Ela tinha 29 anos e ficou famosa ao participar da sexta edição do reality Luana Andrade participou do Power Couple 6 (reality show de casais da Record TV) com o namorado, João Hadad, em 2022, e era assistente de palco do "Domingo Legal", no SBT. A influencer tinha 29 anos e a informação foi dada por familiares e amigos próximios nas redes sociais nesta terça-feira (7) e confirmada pela assessoria do SBT.

Há um dia, Luana estava bem e tinha compartilhado uma foto nas redes sociais em que aparecia em uma academia de São Paulo. Confira:

A causa da morte não foi divulgada, mas o surfista Gabriel Medina publicou uma postagem pelos stories do instagram triste com a perda de uma amiga após um procedimento estético simples. Os internautas acreditam que ele se refere a Luana.

