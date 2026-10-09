A- A+

Teatro "A Invenção do Nordeste", espetáculo do Grupo Carmin (RN), faz curta temporada na Caixa Cultural Montagem dirigida por Quitéria Kelly une humor e teatro para refletir sobre os estereótipos construídos em torno da região

A Caixa Cultural Recife recebe, de 15 a 24 de outubro, às 19h30, a curta temporada do espetáculo “A Invenção do Nordeste”, do Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte. As apresentações são de quinta a sábado, sempre às 19h30, com patrocínio da Caixa. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Com direção de Quitéria Kelly, a peça parte de situações vivenciadas pelos integrantes do grupo durante a circulação do espetáculo por diferentes regiões brasileiras para investigar como o Nordeste é visto, representado e, muitas vezes, reduzido a determinadas imagens e lugares-comuns.



O texto propõe uma reflexão sobre as imagens construídas historicamente a respeito da região e sobre a maneira como os estereótipos continuam sendo reproduzidos no imaginário coletivo.

A montagem, que estreou em 2017, nasceu do interesse do Grupo Carmin em investigar questões relacionadas à identidade nordestina e às formas de representação da região. Ao longo dos anos, o espetáculo foi sendo atualizado a partir das observações registradas em diferentes estados por onde passou.

Em cena, o grupo utiliza o humor como ferramenta de provocação e reflexão, colocando em perspectiva discursos, comportamentos e imagens frequentemente associados ao Nordeste. A proposta é incentivar o público a questionar as representações construídas sobre a região e que ainda influenciam a forma como ela é percebida.

As apresentações na Caixa Cultural Recife contarão com recursos de acessibilidade, com intérpretes de Libras, aos sábados, e bate-papo após os espetáculos também com Libras.SERVIÇO:

Espetáculo "A Invenção do Nordeste"

Quando: de 15 a 24 de outubro, às 19h30.

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada para clientes Caixa e os casos previstos em lei).

*Clientes CAIXA têm gratuidade na sessão de abertura (15 de outubro), com retirada prévia no site e na bilheteria.

Informações: Instagram

Acesso para pessoas com deficiência

*Aos sábados, as sessões contarão com intérprete de Libras

Veja também